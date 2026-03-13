Szentkirályi Alexandra: A baloldal csak röhög az ukrán zsarolás kapcsán…

A baloldal csak röhög az ukrán zsarolás kapcsán…

- írja legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Gáll Regina / MW

A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta:

„Zelenszkij immáron 43 napja tartja zárva a Magyarország ellátását biztosító Barátság-kőolajvezetéket, mert böki csőrüket a háborúellenes nemzeti kormány. Egy olajblokád kapcsán adott válaszában Ruszin-Szendi Romulusz, a TISZA politikusa még csak meg sem próbált kiállni a magyar érdekek és az olcsó rezsi mellett, helyette inkább csak gúnyosan nevetett. Hát így is játszik össze Zelenszkij a baloldal embereivel... Ukrajna váltást szeretne itthon, erre pedig meg is van az emberük. Magyar Péter egyszerűen nem tudna nemet mondani a Kijevből érkező parancsokra. Ha rajta múlna, ellenvetés nélkül mehetne a pénzünk a háborúba, a multiknak vagy a bankoknak is, ahogy azt épp megkövetelnék tőle. Vasárnap közösen kell megmutatnunk az ukránpárti baloldalnak, hogy nem engedünk a zsarolásnak, mert mi kiállunk Magyarország békéje és biztonsága mellett! Találkozzunk a Békemeneten, a hazánknak most van szüksége ránk!”

Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját a témában: