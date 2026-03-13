RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A baloldal csak röhög az ukrán zsarolás kapcsán…

„Hát így is játszik össze Zelenszkij a baloldal embereivel...”

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 11:29
zsarolás Ukrajna baloldal Szentkirályi Alexandra

A baloldal csak röhög az ukrán zsarolás kapcsán…

- írja legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra Fotó: Gáll Regina / MW

A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta:

„Zelenszkij immáron 43 napja tartja zárva a Magyarország ellátását biztosító Barátság-kőolajvezetéket, mert böki csőrüket a háborúellenes nemzeti kormány. Egy olajblokád kapcsán adott válaszában Ruszin-Szendi Romulusz, a TISZA politikusa még csak meg sem próbált kiállni a magyar érdekek és az olcsó rezsi mellett, helyette inkább csak gúnyosan nevetett. Hát így is játszik össze Zelenszkij a baloldal embereivel... Ukrajna váltást szeretne itthon, erre pedig meg is van az emberük. Magyar Péter egyszerűen nem tudna nemet mondani a Kijevből érkező parancsokra. Ha rajta múlna, ellenvetés nélkül mehetne a pénzünk a háborúba, a multiknak vagy a bankoknak is, ahogy azt épp megkövetelnék tőle. Vasárnap közösen kell megmutatnunk az ukránpárti baloldalnak, hogy nem engedünk a zsarolásnak, mert mi kiállunk Magyarország békéje és biztonsága mellett! Találkozzunk a Békemeneten, a hazánknak most van szüksége ránk!”

Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját a témában:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu