Szentkirályi Alexandra: A baloldal csak röhög az ukrán zsarolás kapcsán…
„Hát így is játszik össze Zelenszkij a baloldal embereivel...”
A baloldal csak röhög az ukrán zsarolás kapcsán…
- írja legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta:
„Zelenszkij immáron 43 napja tartja zárva a Magyarország ellátását biztosító Barátság-kőolajvezetéket, mert böki csőrüket a háborúellenes nemzeti kormány. Egy olajblokád kapcsán adott válaszában Ruszin-Szendi Romulusz, a TISZA politikusa még csak meg sem próbált kiállni a magyar érdekek és az olcsó rezsi mellett, helyette inkább csak gúnyosan nevetett. Hát így is játszik össze Zelenszkij a baloldal embereivel... Ukrajna váltást szeretne itthon, erre pedig meg is van az emberük. Magyar Péter egyszerűen nem tudna nemet mondani a Kijevből érkező parancsokra. Ha rajta múlna, ellenvetés nélkül mehetne a pénzünk a háborúba, a multiknak vagy a bankoknak is, ahogy azt épp megkövetelnék tőle. Vasárnap közösen kell megmutatnunk az ukránpárti baloldalnak, hogy nem engedünk a zsarolásnak, mert mi kiállunk Magyarország békéje és biztonsága mellett! Találkozzunk a Békemeneten, a hazánknak most van szüksége ránk!”
Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját a témában:
