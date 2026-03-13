„Rohadt nagy segítség” - Bárdosi Sándor megszólalt a hazai védett áras üzemanyagról

Bárdosi Sándor mellett korábban G.w.M, azaz Varga Márk is felszólalt az Európában folyamatosan emelkedő üzemanyag árakról. A rapper szintén kiállt a döntés mellett és közösségi oldalán megmutatta, ahogy Németországban két euró felett tankolnak folyamatosan az emberek. Magyarország ismét kilépett a sorból és saját kezébe vette az irányítást.