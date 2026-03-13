„Rohadt nagy segítség” - Bárdosi Sándor megszólalt a hazai védett áras üzemanyagról
A magyar államfő március kilencedikén, hétfőn jelentette be, hogy a benzin és gázolaj is védett áron lesz kapható Magyarországon. Bárdosi Sándor közösségi oldalán állt ki Orbán Viktor döntése mellett.
Bárdosi Sándor mellett korábban G.w.M, azaz Varga Márk is felszólalt az Európában folyamatosan emelkedő üzemanyag árakról. A rapper szintén kiállt a döntés mellett és közösségi oldalán megmutatta, ahogy Németországban két euró felett tankolnak folyamatosan az emberek. Magyarország ismét kilépett a sorból és saját kezébe vette az irányítást.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre