„Rohadt nagy segítség” - Bárdosi Sándor megszólalt a hazai védett áras üzemanyagról

A magyar államfő március kilencedikén, hétfőn jelentette be, hogy a benzin és gázolaj is védett áron lesz kapható Magyarországon. Bárdosi Sándor közösségi oldalán állt ki Orbán Viktor döntése mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 12:13
védett ár benzin Bárdosi Sándor üzemanyag

Bárdosi Sándor mellett korábban G.w.M, azaz Varga Márk is felszólalt az Európában folyamatosan emelkedő üzemanyag árakról. A rapper szintén kiállt a döntés mellett és közösségi oldalán megmutatta, ahogy Németországban két euró felett tankolnak folyamatosan az emberek. Magyarország ismét kilépett a sorból és saját kezébe vette az irányítást.

 

