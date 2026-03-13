RETRO RÁDIÓ

„Ő mindig agresszív” - Kerkez Milos miatt magyarázkodott Arne Slot

Tizenegy hónappal ezelőtt, amikor a Tottenham legutóbb az Anfieldre látogatott, a Liverpool bebiztosította története 20. angol bajnoki címét. Most azonban Arne Slot csapata jóval borúsabb időszakot él: a Premier League-ben mindössze a hatodik helyen áll, és a holland vezetőedző már azt sem hajlandó elárulni, milyen célokat tűzött ki a szezon hátralévő részére. De legalább Kerkez Milos kapcsán tiszta vizet öntött a pohárba.

Szerző: Metropol
2026.03.13.
