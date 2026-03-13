Schmidt Ádám bejelentette: 102,2 milliárd forint támogatás érkezett Veszprém vármegyébe az elmúlt 16 évben
Veszprémben beszélt a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám szerint fontos a fiatalok rendszeres sportolása.
