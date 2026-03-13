Tiltás jött az UEFA-tól, Kubatov Gábor elárulta a Fradi-mez titkát

Sokan keresték a kokárdát a Ferencváros mezéről az Európa-liga nyolcaddöntőjén. Kubatov Gábor már az FTC-Braga meccs előtt elmondta, mi az, amire nem kaptak engedélyt.