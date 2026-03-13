Csercsa Balázs: hirtelen pénz érkezett a Tisza Párthoz

A Tisza Párthoz jöttek a pénzek

Az interjúban szóba került a Tisza Párt finanszírozása is. Csercsa Balázs felidézte: korábban Magyar Péter arról beszélt, hogy egy kampányhoz akár tíz–húsz milliárd forint is szükséges lehet, miközben a párt beszámolóiban jóval kisebb összeg szerepel. Elmondása szerint a párton belül

gyakran azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre, ennek ellenére végül minden kampánytevékenységre jutott forrás.

A volt tiszás politikus szerint az sem valószínű, hogy mindez kizárólag mikroadományokból történt volna. Úgy fogalmazott: bár voltak nagyobb egyszeri adományok is, pusztán a kisebb támogatásokból szerinte nem lehetett volna finanszírozni a kampányt.

A külföldi finanszírozás kérdésével kapcsolatban Csercsa Balázs azt mondta: erről nincs konkrét tudomása, az ukrán szálról például ő is csak a médiából értesült. Hozzátette ugyanakkor: az, hogy

ő nem tud róla, nem jelenti azt, hogy ilyen nem létezhetett, hiszen az ilyen ügyek magasabb szinteken dőlhetnek el.

Az ukrán aranykonvoj ügy kapcsán azt is felvetette: ha a Tisza Párt azzal érvel, hogy az orosz titkosszolgálatok befolyásolni akarják a magyar választásokat, akkor szerinte felmerül a kérdés, hogy más országok – például Ukrajna – titkosszolgálatai miért ne próbálhatnának hasonló módon jelen lenni.

Csercsa Balázs az interjú végén arról is beszélt: szerinte Magyar Péter politikája várhatóan nyíltan Ukrajna támogatása felé mozdulna el, részben az Európai Unióhoz való igazodás miatt. Úgy fogalmazott, a választások tétje ezért az is, hogy milyen kormány vezeti majd az országot - írja a Magyar Nemzet.