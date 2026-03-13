Csercsa Balázs: hirtelen pénz érkezett a Tisza Párthoz
A Tiszához érkező pénzek körül is sok a kérdés, miközben a romák tömegesen hagyják el a Tisza Pártot, akár önkéntesként, akár támogatóként vagy szavazóként. Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának vezetője a Kossuth rádióban elmondta: mindez nem véletlen. Csercsa azt is felidézte: a pártban gyakran azt hallották Magyar Péteréktől, hogy kevés pénz áll rendelkezésre, végül azonban minden kampánytevékenységre jutott forrás.
A Tisza Párthoz jöttek a pénzek
Az interjúban szóba került a Tisza Párt finanszírozása is. Csercsa Balázs felidézte: korábban Magyar Péter arról beszélt, hogy egy kampányhoz akár tíz–húsz milliárd forint is szükséges lehet, miközben a párt beszámolóiban jóval kisebb összeg szerepel. Elmondása szerint a párton belül
gyakran azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre, ennek ellenére végül minden kampánytevékenységre jutott forrás.
A volt tiszás politikus szerint az sem valószínű, hogy mindez kizárólag mikroadományokból történt volna. Úgy fogalmazott: bár voltak nagyobb egyszeri adományok is, pusztán a kisebb támogatásokból szerinte nem lehetett volna finanszírozni a kampányt.
A külföldi finanszírozás kérdésével kapcsolatban Csercsa Balázs azt mondta: erről nincs konkrét tudomása, az ukrán szálról például ő is csak a médiából értesült. Hozzátette ugyanakkor: az, hogy
ő nem tud róla, nem jelenti azt, hogy ilyen nem létezhetett, hiszen az ilyen ügyek magasabb szinteken dőlhetnek el.
Az ukrán aranykonvoj ügy kapcsán azt is felvetette: ha a Tisza Párt azzal érvel, hogy az orosz titkosszolgálatok befolyásolni akarják a magyar választásokat, akkor szerinte felmerül a kérdés, hogy más országok – például Ukrajna – titkosszolgálatai miért ne próbálhatnának hasonló módon jelen lenni.
Csercsa Balázs az interjú végén arról is beszélt: szerinte Magyar Péter politikája várhatóan nyíltan Ukrajna támogatása felé mozdulna el, részben az Európai Unióhoz való igazodás miatt. Úgy fogalmazott, a választások tétje ezért az is, hogy milyen kormány vezeti majd az országot - írja a Magyar Nemzet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre