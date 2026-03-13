RETRO RÁDIÓ

Csercsa Balázs: hirtelen pénz érkezett a Tisza Párthoz

A Tiszához érkező pénzek körül is sok a kérdés, miközben a romák tömegesen hagyják el a Tisza Pártot, akár önkéntesként, akár támogatóként vagy szavazóként. Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának vezetője a Kossuth rádióban elmondta: mindez nem véletlen. Csercsa azt is felidézte: a pártban gyakran azt hallották Magyar Péteréktől, hogy kevés pénz áll rendelkezésre, végül azonban minden kampánytevékenységre jutott forrás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 12:45
Tisza Párt kossuth rádió Csercsa Balázs pénz

A Tisza Párthoz jöttek a pénzek

Az interjúban szóba került a Tisza Párt finanszírozása is. Csercsa Balázs felidézte: korábban Magyar Péter arról beszélt, hogy egy kampányhoz akár tíz–húsz milliárd forint is szükséges lehet, miközben a párt beszámolóiban jóval kisebb összeg szerepel. Elmondása szerint a párton belül 

gyakran azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre, ennek ellenére végül minden kampánytevékenységre jutott forrás.

A volt tiszás politikus szerint az sem valószínű, hogy mindez kizárólag mikroadományokból történt volna. Úgy fogalmazott: bár voltak nagyobb egyszeri adományok is, pusztán a kisebb támogatásokból szerinte nem lehetett volna finanszírozni a kampányt.

A külföldi finanszírozás kérdésével kapcsolatban Csercsa Balázs azt mondta: erről nincs konkrét tudomása, az ukrán szálról például ő is csak a médiából értesült. Hozzátette ugyanakkor: az, hogy

 ő nem tud róla, nem jelenti azt, hogy ilyen nem létezhetett, hiszen az ilyen ügyek magasabb szinteken dőlhetnek el.

Az ukrán aranykonvoj ügy kapcsán azt is felvetette: ha a Tisza Párt azzal érvel, hogy az orosz titkosszolgálatok befolyásolni akarják a magyar választásokat, akkor szerinte felmerül a kérdés, hogy más országok – például Ukrajna – titkosszolgálatai miért ne próbálhatnának hasonló módon jelen lenni.

Csercsa Balázs az interjú végén arról is beszélt: szerinte Magyar Péter politikája várhatóan nyíltan Ukrajna támogatása felé mozdulna el, részben az Európai Unióhoz való igazodás miatt. Úgy fogalmazott, a választások tétje ezért az is, hogy milyen kormány vezeti majd az országot - írja a Magyar Nemzet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
