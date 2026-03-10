Új fordulat az óbudai óvodabezárások ügyében: két intézmény mégis közfeladatot kap

Nem ért véget az óbudai óvodabezárások ügye, azonban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen két fontos döntés is született a bezárt intézmények jövőjéről. Erről számolt be közösségi oldalán Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője.

Az óbudai óvodabezárások ügye forró téma a harmadik kerületben

Fotó: Ground Picture/Shutterstock/Képünk illusztráció

A politikus szerint az egyik legfontosabb eredmény, hogy a korábban bezárt óvodák épületei nem kerülnek magántulajdonba, így nem épülhet a helyükön irodaház vagy lakópark.

Fontosnak tartottuk, hogy a bezárt óvodák ne kerülhessenek magántulajdonba. Ebben sikerült eredményt elérni

– írta a képviselő.

Megtudtuk: a döntés értelmében a Kerék utcai óvoda épületében a jövőben sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztésére szakosodott intézmény működhet. Gyepes Ádám szerint ez egy korábbi szakmai javaslatának megvalósulása, amely jelentős előrelépést jelenthet a kerületben élő érintett családok számára.

A Szérűskert utcai óvoda épülete szintén közfeladatot kap: ott idősellátás, egy demens betegek számára kialakított intézmény létrehozása szerepel a tervek között.

A képviselő a képviselő-testületi ülés után közzétett videójában úgy fogalmazott:

Két nagyon fontos döntést tudtunk hozni. A Szérűskert utcai óvodából nem lakópark lesz, hanem demens otthont hozunk létre, a Kerék utcai óvodában pedig SNI-s gyermekek számára indítunk csoportot. Ez komoly előrelépés.

Gyepes Ádám ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden lakossági javaslat talált támogatásra. A kaszásdűlői szülők kérésére felvetette, hogy a megszűnt óvoda udvarának helyén játszóteret alakítsanak ki, azonban a polgármester szerint erre jelenleg nincs lehetőség.

A képviselő szerint mindezek ellenére fontos eredmény, hogy a bezárt intézmények legalább továbbra is a közösséget szolgálják majd.

Az óbudai óvodabezárások ügye már tavaly óta húzódik

Az óvodabezárások ügye hónapok óta komoly vitát vált ki a III. kerületben. Mint arról a Metropol korábban beszámolt, Óbuda vezetése több tagóvoda bezárásáról döntött, ami jelentős lakossági ellenállást váltott ki. A kerület által kiküldött konzultációt több mint hétezren küldték vissza, és a válaszadók mintegy 98 százaléka ellenezte az intézkedést.