Új fordulat az óbudai óvodabezárások ügyében: két intézmény mégis közfeladatot kap
Gyepes Ádám, az óbudai Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője elmondta: sikerült elérni, hogy a bezárt intézmények ne kerüljenek magántulajdonba, az egyik helyen SNI-s gyermekek fejlesztésére szakosodott intézmény jöhet létre, a másikban pedig idősellátás valósulhat meg. Az óbudai óvodabezárások ügye hónapok óta forró téma a harmadik kerületben.
Nem ért véget az óbudai óvodabezárások ügye, azonban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen két fontos döntés is született a bezárt intézmények jövőjéről. Erről számolt be közösségi oldalán Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője.
A politikus szerint az egyik legfontosabb eredmény, hogy a korábban bezárt óvodák épületei nem kerülnek magántulajdonba, így nem épülhet a helyükön irodaház vagy lakópark.
Fontosnak tartottuk, hogy a bezárt óvodák ne kerülhessenek magántulajdonba. Ebben sikerült eredményt elérni
– írta a képviselő.
Megtudtuk: a döntés értelmében a Kerék utcai óvoda épületében a jövőben sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztésére szakosodott intézmény működhet. Gyepes Ádám szerint ez egy korábbi szakmai javaslatának megvalósulása, amely jelentős előrelépést jelenthet a kerületben élő érintett családok számára.
A Szérűskert utcai óvoda épülete szintén közfeladatot kap: ott idősellátás, egy demens betegek számára kialakított intézmény létrehozása szerepel a tervek között.
A képviselő a képviselő-testületi ülés után közzétett videójában úgy fogalmazott:
Két nagyon fontos döntést tudtunk hozni. A Szérűskert utcai óvodából nem lakópark lesz, hanem demens otthont hozunk létre, a Kerék utcai óvodában pedig SNI-s gyermekek számára indítunk csoportot. Ez komoly előrelépés.
Gyepes Ádám ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden lakossági javaslat talált támogatásra. A kaszásdűlői szülők kérésére felvetette, hogy a megszűnt óvoda udvarának helyén játszóteret alakítsanak ki, azonban a polgármester szerint erre jelenleg nincs lehetőség.
A képviselő szerint mindezek ellenére fontos eredmény, hogy a bezárt intézmények legalább továbbra is a közösséget szolgálják majd.
Az óbudai óvodabezárások ügye már tavaly óta húzódik
Az óvodabezárások ügye hónapok óta komoly vitát vált ki a III. kerületben. Mint arról a Metropol korábban beszámolt, Óbuda vezetése több tagóvoda bezárásáról döntött, ami jelentős lakossági ellenállást váltott ki. A kerület által kiküldött konzultációt több mint hétezren küldték vissza, és a válaszadók mintegy 98 százaléka ellenezte az intézkedést.
Gyepes Ádám korábban azt mondta: a kormánypárti képviselők szerint sem pénzügyi, sem hosszú távú szakmai ok nem indokolja a bezárásokat. A decemberi testületi ülésen végül hat tagóvoda megszüntetéséről született döntés, bár eredetileg nyolc intézmény bezárása szerepelt a tervek között. Részsikernek tartják azt is, hogy két óvodát – a békásmegyeri Csepke Tagóvodát és a csillaghegyi Ürömi úti tagóvodát – végül sikerült megmenteni.
