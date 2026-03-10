Gwen Stefani spirituális ébredésként élte meg harmadik várandósságát

Gwen Stefani harmadik gyermekének születését csodaként tartja számon. Mint mondja, az egész egy spirituális megvilágosodás volt a számára, egy számára eltérő vallást gyakorló ember nyitotta fel a szemeit.

Gwen Stefani spirituális ébredésként élte meg, amikor harmadik gyermekével volt várandós

Fotó: AFP

Gwen Stefani szeretett volna harmadik gyermeket

Gwen Stefrani 44 évesen esett teherbe harmadik gyermekével, az áldott állapotot pedig spirituális megvilágosodásként élte meg. Az énekesnő katolikusnak vallja magát, azonban egy munka során egy „ateista zsidó” személlyel dolgozott együtt, aki később visszatért a saját vallásához, a zsidó valláshoz. Minderről a Hallow: Prayer & Meditation műsorában mesélt.

A Tórát tanulmányozta, volt egy nagyobb spirituális felismerése, egyfajta ébredése, végül elkezdett nekem a Tóráról beszélni. Akkoriban nagyon kétségbe voltam esve. Szerettem volna még egy gyermeket. Nagyon. Nem sikerült, és már túlkorosnak is számítottam

– mesélte a No Doubt énekesnője. Mint mondja, mély beszélgetéseket folytattak a meg nem nevezett személlyel, amelyek végül felnyitották a szemét.

Hű akart maradni a vallásához a válása után

Gwen arról is mesélt, amikor a 19 éves fia, Kingston szinte könyörgött az énekesnőnek, hogy még egy testvére lehessen. Az énekesnő akkor azt válaszolta fiának, hogy ő már túl idős ahhoz, hogy ismét kisbabája lehessen. Kingston minden este imádkozott azért, hogy édesanyja újra teherbe essen. „Négy héttel később már várandós voltam Apollóval. Természetes úton szültem, ami egy csoda volt” – tette hozzá az énekesnő.

A háromgyermekes édesanya Ross Gavindal 14 évig voltak házasok, míg nem 2016-ban elváltak útjaik. A pár katolikus egyházban kötötte össze az életét, s bár 2016-ban váltak el, a válást csak 2021-ben véglegesítették.

A válás hatalmas megkönnyebbülés volt Stefani számára, ugyanis szerette volna ismét kimondani a boldogító igen a katolikus vallásnak megfelelően. S vágya valóra vált, amikor hozzáment Blake Shelton countryénekeshez 2021 júliusában – olvasható a Page Six cikkében.