Óriási a boldogság! Szandi nagymama lesz!

Bogdán Blanka, Szandi lánya, titokban ment férjhez Las Vegasban még 2025. júliusában. A fiatal lánya, a brazil származású Ricardóval, 2021 óta élnek az Egyesült Államokban, és a kapcsolatuk mesébe illő gyorsasággal mélyült el. 2025. februárban került sor a lánykérésre.

Szandi nemsokára nagymama lesz! Lánya Bogdán Blanka várandós

Most pedig Bogdán Blanka, mindössze 25 évesen bejelentette, hogy első gyermekét várja. A kisbaba idén szeptemberben fog világra jönni, legalábbis ezt írták a megható videóhoz. Blanka közzétett videójában, kézenfogva a férjével, Ricardóval a tengerparton sétálnak. A felvételen Blanka ultrahangképeket tart a kezében, miközben megmutatta gömbölyödő pocakját.

Íme Bogdán Blanka bejelentése