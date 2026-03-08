Óriási a boldogság! Szandi nagymama lesz!

RETRO RÁDIÓ

Szandi hamarosan nagymama lesz. Bogdán Blanka várandós!

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 08:49
Bogdán Blanka, Szandi lánya, titokban ment férjhez Las Vegasban még 2025. júliusában. A fiatal lánya, a brazil származású Ricardóval, 2021 óta élnek az Egyesült Államokban, és a kapcsolatuk mesébe illő gyorsasággal mélyült el. 2025. februárban került sor a lánykérésre.

Szandi nemsokára nagymama lesz! Lánya Bogdán Blanka várandós

Most pedig Bogdán Blanka, mindössze 25 évesen bejelentette, hogy első gyermekét várja. A kisbaba idén szeptemberben fog világra jönni, legalábbis ezt írták a megható videóhoz. Blanka közzétett videójában, kézenfogva a férjével, Ricardóval a tengerparton sétálnak. A felvételen Blanka ultrahangképeket tart a kezében, miközben megmutatta gömbölyödő pocakját. 

Íme Bogdán Blanka bejelentése

