Tóth Gabi elfogadhatatlannak tartja Ukrajna lépéseit

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen Tóth Gabi kifejtette a véleményét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 08:20
orbán viktor ukrajna Háborúellenes Gyűlés tóth gabi orosz-ukrán háború

Szombaton Debrecenben rendezték meg az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlést, amelyre több ezer ember érkezett. A rendezvényen nemcsak civilek vettek részt nagy számban, hanem számos ismert közéleti szereplő, műsorvezető, színész és énekes is megjelent, hogy kiálljon a béke és az összefogás mellett. A rendezvényen ott volt Tóth Gabi is, aki még a program kezdete előtt a Borsnak adott interjút.

Tóth Gabi
Tóth Gabi igyekszik megőrizni a pozitív szemléletmódját (Fotó: YouTube)

Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésről: Egyre fontosabb

Az énekesnő arról beszélt, szerinte miért van egyre nagyobb jelentősége az ilyen rendezvényeknek.

Nagyon fontos, egyre fontosabb, pláne az elmúlt napok eseményei után. Az, hogy halálosan megfenyegetik a miniszterelnököt, az, hogy olyan alapvető jogainktól próbálnak megfosztani egyéni döntés miatt – ami egyértelműen politikai döntés –, amihez nincs joguk. És itt most már pártpolitikától függetlenül kellene minden magyarnak azt mondania, hogy elég

– mondta a Borsnak Tóth Gabi.

Tóth Gabi Orbán Viktorról: Példaértékű, amit tesz

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a jelenlegi háborús konfliktusokkal terhelt időszakban mennyire nehéz megőrizni a pozitív szemléletet.

„Próbálok pozitívan hozzáállni, vagy humorral kezelni a dolgokat. Baj van a világban. Orbán Viktor miniszterelnök úr feltette a térképre Magyarországot, nem is akárhova, és azt gondolom, hogy most már egyre több világvezető mondja azt rá, hogy példaértékű, amit tesz.”

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen a beszédek és a zenei produkciók mellett a résztvevők többször is hangsúlyozták: a béke megőrzése és a nemzeti összetartás most fontosabb, mint valaha.

 

