Orbán Viktor: az ukránok nem nézhetik maflának a magyarokat

Orbán Viktort egy Lázárinfó keretében kérdezhette a közönség a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. A legtöbben az ukrán zsarolás, az ukrán olajblokád és az ukrán aranykonvoj kapcsán tettek fel kérdéseket.

Világsztárok koncertjein vannak annyian, mint hányan a debreceni Háborúellenes Gyűlésen részt vettek Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

A miniszterelnök ennek kapcsán felidézte, hogy az ukránoknak van egy terve:

Nekik is van egy tervük, hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni

- mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az ukránoknak négy követelésük van Magyarországgal szemben, de ezeket továbbra is ki kell védeni.

Nekik négy követelésük van, azt Magyarországgal el akarják fogadtatni. Nekem van egy tervem, hogy ezt a zsarolást hogyan védjük ki. Halkan mondom: az én tervem a jobb terv.”

Orbán Viktor megismételte:

„Az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint a magyarok az olajból. Le fogjuk őket ebben az ügyben győzni! Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.”

A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.

Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni. A családok anyagi helyzete összefügg az energiabiztonsággal, ezért a politikának nem szabad csak elméleti kérdésekkel foglalkoznia

– válaszolta a kormányfő egy nézői kérdésre a Barátság kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban. Emlékeztetett: egy magyar család átlagban 250 ezer forintot fizet a rezsiért, míg a lengyelek kilencszázezret, a csehek egymilliót.

Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden magyar családból hiányozna egy havi fizetés

– mutatott rá.