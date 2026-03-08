Egy gyermek talált rá a betörőre, amint a konyhába evett és a család kutyáját simogatta
Kábítószer hatása alatt tört be egy nő egy család otthonába.
Egy Missouri állambeli nőt tartóztattak le, miután állítólag betört egy házba, majd elkezdett enni a konyhában.
Először egy kis harapnivalót készített magának a betörő
Teara Joann Smitht március 3-án tartóztatták le Springfield városában. A jelentés szerint egy nő hívta a rendőrséget, miután a fia bement a konyhába, majd meglátta a betörőt. A kisfiú végül szólt anyjának, hogy egy idegen van a konyhában, aki gabonapelyhet eszik.
A nyilatkozat szerint a fiú lejött a lépcsőn, miután valami égett szagot érzett, és látta, hogy Smith a család egyik kutyáját simogatja, miközben a sütő be volt kapcsolva. Miután az anya értesítette a rendőrséget bement a konyhába, és rászólt a nőre, hogy takarítsa el a rendetlenséget maga után.
A rendőrség kiérkezésekor állítólag tejet és gabonapelyhet találtak szétszórva a padlón, majd észrevették, hogy a konyhában égett szag terjeng. A kiérkező tisztek elmondása szerint Smith nem viselt nadrágot, cipőt vagy zoknit, csak egy kabát volt a derekára kötve. A nő kábítószer hatása alatt állt, így több percbe telt, mire megtudták a nevét, ugyanis értelmetlen megjegyzéseket tett, miközben mosolygott és kuncogott.
Másnap a rendőrség felvette a kapcsolatot a betörővel, aki ekkor már a börtönben volt őrizet alatt.
Smith azt állította, hogy kint sétált, és megfigyelte a házat, amelyet vásári helyszínnek vélt. Smith azt állította, hogy odament a bejárati ajtóhoz, bekopogott, és megnyomta a csengőt. Hallott valamit bentről, és bement a lakásba, majd miután megéhezett, gabonapelyhet akart
– áll a rendőrség nyilatkozatában.
A nő tagadta, hogy bekapcsolta volna a tűzhelyet, azt mondta, hogy már be volt kapcsolva, amikor megérkezett, illetve az elárulta, hogy az incidens előtt marihuánát fogyasztott. Smithet elsőfokú betöréssel vádolták meg, de ártatlannak vallotta magát – írta a People.
