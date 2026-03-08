Horváth Tamást elkísérte a felesége A Nagy Duettbe - Videó
Így van most Péterfi Andrea. Horváth Tamás felesége elmondta, hogy érzi magát.
Egy ország aggódott a népszerű énekes, Horváth Tamás feleségéért, akit szörnyű baleset ért. A házaspár idén különleges módon szerette volna megünnepelni kilencedik házassági évfordulóját: egy egzotikus, Maldív-szigeteki nyaralással. A romantikus pihenés azonban váratlan fordulatot vett. A gondtalan vakáció egyik napján Andrea egy vizes papucsban megcsúszott, és szerencsétlenül maga alá fordult a jobb lába. A baleset következtében két helyen is eltört a lábszárcsontja, hatalmas fájdalmakat okozva.
Horváth Tomit most a feleségével, Péterfi Andreával érkezett A Nagy Duett stúdiójába. Péterfi Andrea a színfalak mögött árulta el Lissák Laurának, hogy jobban van.
Most már itt tartunk, eljöttem én is. Jól vagyok köszönöm szépen. Most már öt héttel a műtét után vagyok, úgyhogy már csak egy hetet kell várnom és megyek vissza a kontrollra és ha minden jól megy akkor ott a röntgen kimutatja, hogy szépen elkezdett csontosodni a lábam. Akkor elkezdhetem szépen óvatosan terhelni.
- árulta el.
További részletek Horváth Tamás feleségének állapotáról Lissák Laura interjújában
