Újabb balhé a Séfek Séfében: A versenyzők ordibálnak, Krausz Gábor kiborul

Hétfő este Dél-Amerika gasztrovilága vár felfedezésre a versenyzőknél, mindegyik csapatnak más-más dél-amerikai ország kedvelt alapanyagából kell majd lenyűgöznie a kóstolókat. Piró a fekete csapatban kell mostantól helytálljon és nemcsak emberileg kell beilleszkednie, hanem szorgalmáról is biztosítania kell új csapattársait.

Arra számítottam, hogy véget ér a verseny számomra, de meg fogom mutatni, hogy ide való vagyok. Egy kicsit félek, hogy nem fogok tudni beilleszkedni, mert sajnos a Palkót a verseny elejétől kezdve nem kedvelem, mert úgy érzem, hogy nagyképű, tehetsége meg nem nagyon van. Mirella ugyanez.

– kezdi Piró. A kialakult helyzetben azt hihetnénk, hogy fegyelmezettségét a maximumra járatja, de úgy tűnik, erre esély sincs. A főzés kezdetekor ugyan fontos megbízást kap Krausz Gábortól, ezt követően azonban szinte azonnal konfrontálódik és hajba kap Mirellával. A két nő cseppet sem fogja vissza magát, ordibálnak egymással és gyakorlatilag nincs egy jó szavuk egymáshoz, amit egy idő után Krausz Gábor is megelégel. Pirót és Mirit alaposan leteremti, amiért egy ilyen helyzetben mindketten arra fókuszálnak, hogy egymást piszkálják, ahelyett, hogy a főzésre koncentrálnának.

Előjött az, amiről beszéltem, hogy ha a veszekedéssel foglalkozunk, akkor a fontos dologról elmegy a fókusz. Sajnos az van, hogy ahol két ilyen nő van, ott nem lehet dolgozni.

A Séfek Séfe Pirója az előző csapatfőzésnél teljesen befulladt, így kénytelen volt kicsit visszavenni a tempóból. Bár a nézők közül többen azzal vádolták, hogy csak megjátszotta a rosszullétet, a versenyző a Borsnak úgy nyilatkozott:

Nem tudom, hogy ezek az emberek milyen csatornát néznek, mert egyértelműen látszott, hogy ez akkor történt, amikor a vajat köpültem. És szerintem az, hogy valaki asztmás vagy COPD-s, egyáltalán nem játék és nem vita tárgya.

