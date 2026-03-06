Meglepő vallomást tett a Séfek Séfe versenyzője: „Szerelmes lettem”

A Séfek Séfe 7. évadának tréningjén is akadt három olyan jelentkező, akiket a séfek egymás csapatába válogathattak be. Meglepő módon azonban Krausz Gábor „ajándéka”, Radics Attila Lukasz még mindig versenyben van. Persze a csapat kabalája olykor véletlenül hátráltatja is a saját csapatát, de a többiek persze némi dorgálás után mindig megbocsájtanak neki. De vajon mi lesz azután, hogy kiderült: Lukasz fejét elcsavarták, ráadásul egyszerre többen is?

Úgy tűnik Lukasz, a Séfek Séfe pénteki részében megtalálta a jövendőbelijét, ráadásul azonnal több lány személyében (Fotó: TV2)

Ördög Nóra szokásához híven, most is egy, a napi feladatok tematikájával egybevágó performansz kíséretében érkezik meg a konyhába. Ez pedig az amerikai foci és a Super Bowl szellemiségéhez hűen egy pompon bemutató , amit természetesen gyönyörű, fiatal szurkoló csajok adnak elő. Ez a pasikat, különösen a fekete csapat Lukaszát azonnal meg is babonázta.

Én elájultam. Szerelmes lettem mindegyikbe, mindegyiket meghívtam volna a bisztróba kajálni vagy akárhova

– jelenti ki Lukasz, amikor meglátja a csajokat.

„Sziasztok pomponlányok! Ha úgy van, hívjatok fel és szingli vagyok” – teszi hozzá, miután a csajok kivonultak.

A Séfek Séfe Mátéja nagyon finoman bánt a bókokkal, de Lukaszt egy cseppet sem zavarta, hogy jóval idősebb a lányoknál (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzőit felvillanyozta a bemutató

De nem csak a magát énekes-dalszerzőnek is nevező amatőr versenyzőnek tetszik a látvány, hiszen a többi férfi tekintete is a csajokra szegeződik, persze ők némileg másként kezelik a helyzetet, mint Lukasz.

Aranyosak voltak, pattogtak, mosolyogtak, de nem az én korosztályom. Én már tipikus esete vagyok annak, hogy megnéztem a menüt, de nem rendelhetek róla

– jelenti ki a 37 éves szakács, Ferov-Nagy Máté. És bár Lukasz több mint 10 évvel idősebb nála, de őt cseppet sem zavarja a korkülönbség.

Ezek után azonban valószínűleg egyikőjüknek sem lesz ideje a rövid szoknyákon gondolkodni, ugyanis azonnal belevágnak az újabb kemény feladatba