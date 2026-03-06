Meglepő vallomást tett a Séfek Séfe versenyzője: „Szerelmes lettem”
A fekete csapat kabalájaként is emlegetett versenyző váratlan bejelentést tesz a mai főzés elején. Úgy tűnik a Séfek Séfe Lukaszának szívét igencsak megdobogtatta valaki, mutatjuk is kitől, pontosabban kiktől szeretne telefonszámot.
A Séfek Séfe 7. évadának tréningjén is akadt három olyan jelentkező, akiket a séfek egymás csapatába válogathattak be. Meglepő módon azonban Krausz Gábor „ajándéka”, Radics Attila Lukasz még mindig versenyben van. Persze a csapat kabalája olykor véletlenül hátráltatja is a saját csapatát, de a többiek persze némi dorgálás után mindig megbocsájtanak neki. De vajon mi lesz azután, hogy kiderült: Lukasz fejét elcsavarták, ráadásul egyszerre többen is?
Ördög Nóra szokásához híven, most is egy, a napi feladatok tematikájával egybevágó performansz kíséretében érkezik meg a konyhába. Ez pedig az amerikai foci és a Super Bowl szellemiségéhez hűen egy pompon bemutató , amit természetesen gyönyörű, fiatal szurkoló csajok adnak elő. Ez a pasikat, különösen a fekete csapat Lukaszát azonnal meg is babonázta.
Én elájultam. Szerelmes lettem mindegyikbe, mindegyiket meghívtam volna a bisztróba kajálni vagy akárhova
– jelenti ki Lukasz, amikor meglátja a csajokat.
„Sziasztok pomponlányok! Ha úgy van, hívjatok fel és szingli vagyok” – teszi hozzá, miután a csajok kivonultak.
A Séfek Séfe versenyzőit felvillanyozta a bemutató
De nem csak a magát énekes-dalszerzőnek is nevező amatőr versenyzőnek tetszik a látvány, hiszen a többi férfi tekintete is a csajokra szegeződik, persze ők némileg másként kezelik a helyzetet, mint Lukasz.
Aranyosak voltak, pattogtak, mosolyogtak, de nem az én korosztályom. Én már tipikus esete vagyok annak, hogy megnéztem a menüt, de nem rendelhetek róla
– jelenti ki a 37 éves szakács, Ferov-Nagy Máté. És bár Lukasz több mint 10 évvel idősebb nála, de őt cseppet sem zavarja a korkülönbség.
Ezek után azonban valószínűleg egyikőjüknek sem lesz ideje a rövid szoknyákon gondolkodni, ugyanis azonnal belevágnak az újabb kemény feladatba, aminek részletei csak a Séfek Séfe 2026-os évadának mai részéből derülnek ki 19:55-től a TV2-n.
