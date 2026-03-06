„Zelenszkij hívja vissza a verőembereit” – az ukrán fenyegetések ellen tüntettek Budapesten

Rengetegen gyűltek ma össze az ukrán nagykövetség épülete előtt, hogy kiálljanak az Ukrajnából Magyarország felé érkező zsarolás és fenyegetés ellen. Ugyanis az ukrán vezetés most már nemcsak olajblokád alatt tartja az országot, hanem Zelenszkij a tegnapi nap folyamán életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Zelenszkij és az ukrajnai fenyegetés ellen tüntettek az ukrán nagykövetség előtt Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Az eseményen Szijjártó Péter is részt vett, aki felszólította Zelenszkijt, hogy hívja vissza a verőembereit. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ukránok azt akarják elérni, hogy Magyarországon ukránbarát kormány és miniszterelnök kerüljön hatalomra. Ezután hozzátette, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, most olajblokáddal sújtják Magyarországot. A tárcavezető szerint mindez a közel-keleti válság idején különösen súlyos lépés.

Az ukránok egy dologgal nem kalkuláltak: mi nem ma kezdtük

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki Zelenszkij fenyegetésével kapcsolatban elmondta, abból látszik igazán milyenek az ukránok, és ezek a fenyegetések, nemcsak a miniszterelnöknek, hanem egész Magyarországnak szólnak.

Minket, magyarokat nem lehet megfenyegetni!

– szögezte le a külügyminiszter, majd arra is kitért, hogy az ukrán vezetés a Tisza párt választási győzelmét akarja elérni. Azonban ezt mindannyian tudjuk mit jelent: akkor a magyarok is mennek a háborúba. Az ukránok viszont azt tudják, hogy ha a Fidesz nyer, sem a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, sem ők nem lesznek az unió tagjai.

Szijjártó Péter ezért követeli, hogy az ukránok fejezzék be a nyílt beavatkozást a magyar választásokba.

A Nemzeti Ellenállásmozgalom demonstrációján Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is felszólalt. Ő arról számolt be, hogy egy olyan választás elé nézünk, amelynek nemcsak az a tétje, hogy kimaradunk-e a háborúból.

A Fidesz frakcióvezetője szerint, az ukránok részéről az Orbán Viktort ért fenyegetések a teljes magyarság ügye. Emlékeztetett: mióta Ukrajna független államként működik, azóta nem volt példa ilyen esetre egyszer sem.

Kocsis Máté is felhívta arra a résztvevők figyelmét, hasonlóan Szijjártó Péterhez, hogy az ukránok kormányt akarnak váltani Magyarországon, egy ukránbarát bábkormányt akarnak Magyarország élére.

Ez lenne a Tisza Párt és Magyar Péter

– fogalmazott a frakcióvezető. Ezt követően pedig elmondta, azért is megfelelő az ukránok számára a Tisza párt, mert ők már többször bebizonyították, hogy Zelenszkij oldalán állnak.

a Tisza Párt politikusai ukrajnás pólóban tapsoltak az EP-ben. Ruszin-Szendi Romulusz „Slava Ukraini”-zett, dicsekedett az ukrán kapcsolataival is. Azt is megígérték, hogy az orosz olajat kivezetik Magyarországról. Ez a Tisza programja, csak Zelenszkij hajtja végre

– emlékeztetett.