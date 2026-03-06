RETRO RÁDIÓ

Ezért a négy csillagjegyért titokban mindenki oda van! Te is köztük vagy?

Vannak csillagjegyek, akiket messziről elkerülnek, másokért viszont rajonganak Keleten. Eláruljuk, hogy a horoszkóp melyik négy csillagjegy szülöttére vágyik mindenki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 18:00
horoszkóp csillagjegy kínai horoszkóp

A nyugati asztrológiát mindenki ismeri, ám azt már kevesebben tudják, hogyan vélekednek rólunk a világ túlsó felén. Bár mi hajlamosak vagyunk bizonyos jegyeket félreismerni, a kínai asztrológia hívei szerint létezik négy olyan zodiákus, amely „zöld zászlónak”, azaz tökéletes választásnak számít, ha emberi kapcsolatokról van szó. Egy népszerű asztrológus rávilágított: ez a horoszkóp alapjaiban határozza meg, kit tartanak a legkedvelhetőbb jegyek szülötteinek Ázsiában.

horoszkóp
A keleti asztrológusok szerint a horoszkóp négy csillagjegyének szülöttei a legvonzóbbak az emberi kapcsolatok terén (Fotó: Freepik)

Kiderült a kínai titok a horoszkópról: ez a 4 csillagjegy a legnagyobb kedvenc, köztük vagy?

Rák: A biztonságos kikötő

Míg a kínai asztrológiában a Bakot gyakran tartják ridegnek, addig ellentétpárja, a Rák a „puha, de biztonságos partner” energiáját hordozza. Ő az, aki főz rád, emlékszik a kedvenc ételedre, és egy vita után ő kér először bocsánatot. Lehet, hogy néha kicsit túlgondoskodó, de mellette mindenki azonnal otthon érzi magát.

Halak: A félelmetes intuíció

Bár sokan lustának tartják őket, a kínaiak szemében a Halak álmodozó természete hatalmas erőt rejt. Az asztrológus szerint azért imádják őket, mert az intuíciójuk „ijesztően pontos”. Mielőtt még leírnád az üzenetet, ők már érzik a hangulatváltozásodat. Ez a mély megértés az, ami miatt a Halak partnerei úgy érzik: végre valaki igazán látja őket.

Skorpió: Harcos, érző szívvel

A Skorpiót sokszor titokzatosnak és birtoklónak bélyegzik nálunk, ám a kínai asztrológia szerint senki nem szeret nála szenvedélyesebben. Hajlandóak lehozni a csillagokat is az égről a szerelmükért, és tűzön-vízen át megvédik a szeretteiket. Ahogy a szakértő fogalmazott:

A kínai pletykák szerint ők nem vadállatok, csak gyerekek, akik egy nagyon éles szívet szorongatnak.

Szűz: A legmegbízhatóbb társ

Meglepő módon a kínaiak titkos kedvence a Szűz. Bár sokan kritikusnak tartják őket, Keleten nagyra értékelik a figyelmességüket. Olyanok, mint egy gondoskodó anya: lehet, hogy nyaggatnak a rendrakás miatt, vagy úgy érzed, egy menedzserrel élsz együtt, de a szándékaik mindig tiszták. Ha túllátsz a maximalizmusukon, a legfigyelmesebb és legstabilabb partnert kapod a személyükben.

@ancientwifi7 Part 6: SCORPIO♏️:Monster OR KID? (Chinese gossip + Chinese astrology) How to read Scorpio in 10 seconds? #Scorpios #zodiacsigns #chinesezodiac #chineseastrology #signs ♬ original sound - ancientwifi

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
