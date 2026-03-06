Tavaszi bezsongás: Ennek a 4 csillagjegynek új szerelmet hoz a Vénusz a Kosban
A tavaszi szél beindítja a románcot. A pénteki horoszkóp különleges meglepetéseket tartogat.
Az első igazán tavaszi hétvége szerelmes hangulatot varázsol a csillagjegyek életébe. A tavasz az új élet jelképe, amely most egy teljesen új párkapcsolatot ígér ezeknek a csillagjegyeknek. Mutatjuk mit ír erről a pénteki horoszkóp!
A pénteki horoszkóp beindítja a románcot
Kos
Pénteken a Vénusz belép az ön jegyébe. Ez vidám napot ígér, és talán hamarosan egy új szerelem is beköszönthet az életébe – amennyiben ennek most van aktualitása, és nem él párkapcsolatban. A Vénusz a pénz bolygója is, így az anyagiak területén mindenképpen kedvező hírekre számíthat.
Bika
A Vénusz belép a Kosba, és ennek hatására az ön kisugárzása felerősödik, ami kifejezetten jó hatással lehet a párkapcsolatára is. Ha még keresi a társát, ígéretes ismerkedés vagy kapcsolat veheti kezdetét. A munkát és a szerelmet azonban érdemes külön kezelnie.
Ikrek
A Vénusz jegyváltása felkorbácsolhatja a szenvedélyeket. Könnyen lehet, hogy érzelmi problémák vagy viharok nehezítik az otthoni helyzetét. Pedig most minden energiájára szüksége lehet, ha a munka vagy a vállalkozás terén szeretne megfelelően teljesíteni, illetve előrébb jutni.
Rák
Munkája most igazán érdekesnek bizonyulhat, különösen akkor, ha nem kezeli túlságosan kishitűen vagy aggodalmaskodva az új kihívásokat. A legfontosabb, hogy bízzon önmagában és a képességeiben. A munkahelyén kísértésbe is eshet, mert lehetséges, hogy egy kolléga megkörnyékezi önt. Az érzelmek áramlása és a vonzalom akár az együttműködést is segítheti.
Oroszlán
Szereti kimondani, amit gondol, de azt is tudni szeretné, hogyan gondolkodik a párja önökről és a kapcsolatukról. Most különösen egymásra hangolódhatnak. Ha komolyan és egymásra figyelve mélyednek el a témában, ráébredhetnek, mennyire egy hullámhosszon vannak.
Szűz
Erősödnek a tűz elemű energiák, ami azt is jelenti, hogy nemcsak határozottabb, hanem eredményesebb is lehet. Az, hogy a Vénusz – a pénz bolygója – a Kosba lép, azt mutatja, hogy most kész megküzdeni a sikerért.
Mérleg
Uralkodó bolygója, a Vénusz belép a Kosba. Ennek hatására kifejezetten energikus és találékony lehet, ötleteivel elkápráztathatja a környezetét. A megvalósítás azonban már korántsem lesz ennyire egyszerű, ehhez szüksége lehet a munkatársai támogatására. Az este sok romantikát és szenvedélyt ígér.
Skorpió
A Vénusz jegyváltása jó hangulatot és könnyedséget hozhat, kisugárzása pedig egészen vibrálóvá válhat. Pénzügyekben bejöhet a számítása, és a sors most önt igazolhatja. Ha egyedülálló, ez az este kedvez az ismerkedésnek.
Nyilas
Most kiszámíthatatlannak és nehezen követhetőnek tűnhetnek az események, ezért erős idegekre lesz szüksége, ha helyt szeretne állni. Ugyanakkor ez a kihívás lehetőséget ad arra is, hogy tisztázza magában, mi igazán fontos, és mi nem. A Vénusz a Kosban az ön számára kifejezetten kedvező és szerencsés hatás.
Bak
A Vénusz jegyváltása önt is alaposan felrázhatja, méghozzá pozitív értelemben. Energikusabbá válhat, és remek ötletei támadhatnak, amelyek akár anyagi gyarapodást is hozhatnak. Este randizhat, ismerkedhet, romantikus pillanatokat élhet át.
Vízöntő
A Vénusz jegyváltása kifejezetten szerencsés változásokat jelezhet. Olyan ajtók nyílhatnak meg ön előtt, amelyek eddig zárva voltak. Ha egyedülálló, ennél több is történhet: lezárhatja a múlt egy darabját, amely eddig akadályozta egy új szerelem kibontakozását.
Halak
Önt is felrázhatja, sőt felvillanyozhatja, hogy a Vénusz tűz elemű jegybe lép. Ez azt is jelezheti, hogy belép az életébe valaki, aki egészen más személyiség, mint ön – és éppen ez a különbözőség lehet benne igazán vonzó.
