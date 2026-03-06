Tavaszi bezsongás: Ennek a 4 csillagjegynek új szerelmet hoz a Vénusz a Kosban

Az első igazán tavaszi hétvége szerelmes hangulatot varázsol a csillagjegyek életébe. A tavasz az új élet jelképe, amely most egy teljesen új párkapcsolatot ígér ezeknek a csillagjegyeknek. Mutatjuk mit ír erről a pénteki horoszkóp!

Szerelmet ígér a pénteki horoszkóp. Fotó: Freepik - illusztráció

A pénteki horoszkóp beindítja a románcot

Kos

Pénteken a Vénusz belép az ön jegyébe. Ez vidám napot ígér, és talán hamarosan egy új szerelem is beköszönthet az életébe – amennyiben ennek most van aktualitása, és nem él párkapcsolatban. A Vénusz a pénz bolygója is, így az anyagiak területén mindenképpen kedvező hírekre számíthat.

Bika

A Vénusz belép a Kosba, és ennek hatására az ön kisugárzása felerősödik, ami kifejezetten jó hatással lehet a párkapcsolatára is. Ha még keresi a társát, ígéretes ismerkedés vagy kapcsolat veheti kezdetét. A munkát és a szerelmet azonban érdemes külön kezelnie.

Ikrek

A Vénusz jegyváltása felkorbácsolhatja a szenvedélyeket. Könnyen lehet, hogy érzelmi problémák vagy viharok nehezítik az otthoni helyzetét. Pedig most minden energiájára szüksége lehet, ha a munka vagy a vállalkozás terén szeretne megfelelően teljesíteni, illetve előrébb jutni.

Rák

Munkája most igazán érdekesnek bizonyulhat, különösen akkor, ha nem kezeli túlságosan kishitűen vagy aggodalmaskodva az új kihívásokat. A legfontosabb, hogy bízzon önmagában és a képességeiben. A munkahelyén kísértésbe is eshet, mert lehetséges, hogy egy kolléga megkörnyékezi önt. Az érzelmek áramlása és a vonzalom akár az együttműködést is segítheti.

Oroszlán

Szereti kimondani, amit gondol, de azt is tudni szeretné, hogyan gondolkodik a párja önökről és a kapcsolatukról. Most különösen egymásra hangolódhatnak. Ha komolyan és egymásra figyelve mélyednek el a témában, ráébredhetnek, mennyire egy hullámhosszon vannak.

Szűz

Erősödnek a tűz elemű energiák, ami azt is jelenti, hogy nemcsak határozottabb, hanem eredményesebb is lehet. Az, hogy a Vénusz – a pénz bolygója – a Kosba lép, azt mutatja, hogy most kész megküzdeni a sikerért.

Mérleg

Uralkodó bolygója, a Vénusz belép a Kosba. Ennek hatására kifejezetten energikus és találékony lehet, ötleteivel elkápráztathatja a környezetét. A megvalósítás azonban már korántsem lesz ennyire egyszerű, ehhez szüksége lehet a munkatársai támogatására. Az este sok romantikát és szenvedélyt ígér.