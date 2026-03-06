Valóban világít a fák teteje a zivatarban? Itt van rá a tudományos bizonyíték!

Évtizedek óta gyanították a kutatók, hogy a zivatarok elektromos tere különös hatást gyakorolhat a fákra. Most azonban először sikerült közvetlenül megfigyelni és rögzíteni, ahogy a zivatarok idején a fák lombkoronája egy különös, halvány fénnyel ragyog. Bár ez a jelenség az emberi szem számára láthatatlan, egy amerikai kutatócsoportnak sikerült lencsevégre kapnia a fák tetején táncoló elektromos kisüléseket.

Először sikerült lefotózni a jelenséget a tűlevelek csúcsain Fotó: Youtube Shorts

A kutatásról a tudósok a Pennsylvania State University meteorológusának, Patrick McFarland-nek a vezetésével számoltak be a Geophysical Research Letters tudományos folyóiratban.

Mi az a koronakisülés? A villámnál sokkal gyengébb, de nagyon látványos jelenség

A fák „fénylését” úgynevezett koronakisülések okozzák. Ez egy gyenge elektromos kisülés, amely teljesen más, mint a villám. A villám egy extrém jelenség, amely több tízezer fokra hevíti fel a környező levegőt, és hatalmas energiával csap le. A koronakisülés ezzel szemben jóval gyengébb, a levegő csak enyhén melegszik fel körülötte. A kibocsátott fénye pedig annyira halvány, hogy az emberi szem szinte egyáltalán nem érzékeli, csakis laboratóriumi körülmények között– ott is teljes sötétségben – látható, halvány kékes ragyogásként. Szabad szemmel, nappali fényben láthatatlan.

Így jön létre

A folyamat a zivatarfelhőkben kezdődik. Ezekben hatalmas mennyiségű elektromos töltés halmozódik fel: a felhő felső és alsó része ellentétes töltésűvé válik, mintha egy óriási akkumulátor működne az égen. Ez a töltés a földfelszínre is hatással van. És mivel az elektromosság mindig a legmagasabb pontok felé törekszik, – az erdőben ez a fák lombkoronája lesz, – így az ellentétes elektromos töltés a fákban gyűlik össze. A töltés végigfut a törzsön, fel az ágakon, majd a levelek és tűlevelek csúcsán koncentrálódik.

Amikor az elektromosság egy kritikus szintet elér a hegyes részeken, – például egy levél vagy egy fenyőtű végén – a környező levegő ionizálódik, és apró kisülések jönnek létre a levegőben: ez a koronakisülés. A megfigyelések szerint ezek a kisülések gyakran "átugranak" egyik levélről a másikra.

Viharvadászat UV-kamerával

A jelenséget nem volt egyszerű megfigyelni. Viszont Patrick McFarland, a Pennsylvaniai Állami Egyetem meteorológusa által vezetett kutatócsoport egy különleges műszert épített: egy teleszkópot és egy UV-kamerát kombináltak, majd az egészet egy egyterű tetejére szerelték, amelyhez bár ki kellett vágni a Toyota Sienna típusú autó tetejét, de legalább feltúrbózták GPS-szel is.