Valóban világít a fák teteje a zivatarban? Itt van rá a tudományos bizonyíték!
A zivatarokról általában a villámok és a mennydörgés juthat eszünkbe. Pedig a viharok alatt egy sokkal kevésbé feltűnő, szinte láthatatlan jelenség is zajlik a fejünk felett. Kutatóknak pedig most először sikerült kamerával rögzíteniük, hogy miről van szó. Nézd meg, olyan mintha a levelek csúcsai halványan izzanának.
Évtizedek óta gyanították a kutatók, hogy a zivatarok elektromos tere különös hatást gyakorolhat a fákra. Most azonban először sikerült közvetlenül megfigyelni és rögzíteni, ahogy a zivatarok idején a fák lombkoronája egy különös, halvány fénnyel ragyog. Bár ez a jelenség az emberi szem számára láthatatlan, egy amerikai kutatócsoportnak sikerült lencsevégre kapnia a fák tetején táncoló elektromos kisüléseket.
A kutatásról a tudósok a Pennsylvania State University meteorológusának, Patrick McFarland-nek a vezetésével számoltak be a Geophysical Research Letters tudományos folyóiratban.
Mi az a koronakisülés? A villámnál sokkal gyengébb, de nagyon látványos jelenség
A fák „fénylését” úgynevezett koronakisülések okozzák. Ez egy gyenge elektromos kisülés, amely teljesen más, mint a villám. A villám egy extrém jelenség, amely több tízezer fokra hevíti fel a környező levegőt, és hatalmas energiával csap le. A koronakisülés ezzel szemben jóval gyengébb, a levegő csak enyhén melegszik fel körülötte. A kibocsátott fénye pedig annyira halvány, hogy az emberi szem szinte egyáltalán nem érzékeli, csakis laboratóriumi körülmények között– ott is teljes sötétségben – látható, halvány kékes ragyogásként. Szabad szemmel, nappali fényben láthatatlan.
Így jön létre
A folyamat a zivatarfelhőkben kezdődik. Ezekben hatalmas mennyiségű elektromos töltés halmozódik fel: a felhő felső és alsó része ellentétes töltésűvé válik, mintha egy óriási akkumulátor működne az égen. Ez a töltés a földfelszínre is hatással van. És mivel az elektromosság mindig a legmagasabb pontok felé törekszik, – az erdőben ez a fák lombkoronája lesz, – így az ellentétes elektromos töltés a fákban gyűlik össze. A töltés végigfut a törzsön, fel az ágakon, majd a levelek és tűlevelek csúcsán koncentrálódik.
Amikor az elektromosság egy kritikus szintet elér a hegyes részeken, – például egy levél vagy egy fenyőtű végén – a környező levegő ionizálódik, és apró kisülések jönnek létre a levegőben: ez a koronakisülés. A megfigyelések szerint ezek a kisülések gyakran "átugranak" egyik levélről a másikra.
Viharvadászat UV-kamerával
A jelenséget nem volt egyszerű megfigyelni. Viszont Patrick McFarland, a Pennsylvaniai Állami Egyetem meteorológusa által vezetett kutatócsoport egy különleges műszert épített: egy teleszkópot és egy UV-kamerát kombináltak, majd az egészet egy egyterű tetejére szerelték, amelyhez bár ki kellett vágni a Toyota Sienna típusú autó tetejét, de legalább feltúrbózták GPS-szel is.
Az átalakított járművel aztán 2024 nyarán zivatarokat üldöztek az Egyesült Államok keleti részén, Floridától egészen Pennsylvaniáig. Végül egy 90 perces vihar során, Észak Karolina államban sikerült rögzíteniük a jelenséget. Több fán is megfigyelték a másodperc tört részéig tartó ultraviola felvillanásokat. Ez pedig arra utal, hogy amikor egy zivatar átvonul egy erdő fölött, a fák tetején számtalan apró, láthatatlan elektromos kisülés történik.
Lehetséges, hogy ezek a koronakisülések még annál is elterjedtebbek, mint ahogy jelenleg gondoljuk
– mondta McFarland.
Miért fontos ez a felfedezés?
A jelenség azért különösen érdekes a tudósok számára, mert segíthet megérteni a zivatarok működését és a villámok keletkezését. A zivatarok elektromos folyamatai ugyanis a tudomány egyik legnagyobb rejtélyének számítanak.
