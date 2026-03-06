RETRO RÁDIÓ

Kiderült, hol és mikor mond beszédet Orbán Viktor március 15-én

Kovács Zoltán osztott meg részleteket a nemzeti ünnep központi programjairól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 06:54
Módosítva: 2026.03.06. 06:56
március 15. Kossuth téren Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján, 2026. március 15-én – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor 2026. március 15-én, 13 órától  a Kossuth téren mond beszédet (Fotó: NurPhoto via AFP)

Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta: a szervezők az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várják a Békemenet résztvevőit is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a nemzeti ünnep központi programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országház kupolacsarnokában – közölte.

Az államtitkár arról tájékoztatott, hogy a nemzeti ünnep napján, március 15-én reggel 7 óra 30 perckor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet – fűzte hozzá.

Jelezte azt is, hogy március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Nyitott Parlament program keretében az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát – hívta fel a figyelmet.

Kovács Zoltán beszámolt arról is, hogy a nemzeti ünnep előestéjén és napján 17 óra 30 perctől 23 óráig a Magyar Nemzeti Múzeum épületének homlokzatát fényfestés díszíti majd.

„A hazádnak szüksége van rád! Ünnepeljük együtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseit!” – írta az államtitkár.

 

