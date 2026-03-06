Orbán Viktor: hamarabb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a napot. Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! című műsor vendégeként beszélt Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéséről, a Barátság kőolajvezeték újraindításának kérdéséről, és a közel-keleti helyzetről is.

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök a beszélgetés elején elmondta, talán túlzás lenne arról beszélni, hogy megijedt Zelenszkij szavaitól, de leszögezte: jól nem esett neki. A kormányfő szerint a legfontosabb, hogy megértsük, miről is beszélünk. Szerinte Ukrajnának az a baja, hogy

a jelenlegi magyar kormány az ukránok útjában áll, mert nem teljesítik Zelenszkijék követeléseit, és ez így is fog maradni.

Úgy látja, hogy Kijev el akarja őket takarítani szép szóval, ha azzal nem megy, akkor fenyegetéssel.

És persze el akarnak minket takarítani április 12-én. Ők egy ukránbarát kormányt és kormányfőt akarnak, akik engednek az ukrán követeleséknek.

Orbán Viktor szerint világosan meg kell mondani, hogy

Nem vállunk le az olcsó orosz energiáról;

Nem támogatjuk Ukrajnát a háborúban, mert ez nem a mi háborúnk;

Nem adunk pénzt az ukránoknak;

És nem engedjük be az ukránokat az Európai Unióba.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a Barátság kőolajvezetéknek nincsen olyan műszaki baja, ami akadályozná az olajszállítást.

A kormányfő úgy véli, egy döntés áll az ügy hátterében, mégpedig az, hogy az ukránok úgy döntöttek, elvágnak minket az orosz olajtól. Zelenszkijék anyagi és politikai támogatást is adnak a Tisza Pártnak, hogy legyőzhessék a nemzeti érdekeket képviselő jelenlegi kormányt.

A Tiszát támogatják, minket támadnak. Ennek része, hogy energiakáoszt akarnak elérni Magyarországon az ukránok.

Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország élni fog továbbra is a jogával, és amíg nem érkezik kőolaj Magyarországra a kőolajvezetéken, addig nem fogunk hozzájárulni semmilyen Ukrajna érdekében álló támogatás jóváhagyásához.

Magyarországot két dolog sújtja egyszerre, a közel-keleti háború és az olajblokád, ezért is főbenjáró bűn, amit Ukrajna elkövet, mert nemzetközi szerződést szeg.

Ha jön az olcsó orosz olaj, a megemelkedett árakat is jobban tudjuk kezelni, ha már tarthatatlanná válik az ár, akkor beavatkozunk majd. Mi ebben jelenleg nem vagyunk benne, a piac dönti el, mennyit kell fizetni a benzinért, ám ha ez elviselhetetlenné válik, állami eszközökkel beavatkozunk. Meg fogjuk védeni az embereket az elviselhetetlen energiaáraktól

– tájékoztatott, majd kitért arra is, hogy a tiszás szakértők szerint lehetetlen, hogy ezer forintba kerüljön egy liter benzin. Orbán Viktor elmondása szerint ugyan nem hiszi, hogy hazudnak, inkább ismerethiány lehet a probléma.

Ugyanis a régióban található országok közül Magyarországon a legalacsonyabb adótartalma a benzinnek.

Arra is rámutatott: ezen az egész helyzeten a Shell nyer, „halálra keresi magát” – ugyanis ha nincs olcsó orosz kőolaj, akkor tőlük kell venni. Hangsúlyozta: a Tisza programja nem szól másról , mint hogy az a pénz, amit a nemzeti kormány elvett a nagy multi cégektől és odaadott a családoknak, az újra ezekhez a nagy vállalatokhoz kerüljön.

Ki akarják zsebelni a magyar családokat!

A Barátság kőolajvezeték kapcsán a miniszterelnök elmondta, nem kér Magyar Péter ajánlatából, aki azt mondta, menjenek együtt a helyszínre, felmérni a vezeték állapotát.

Magyarország felállított egy tényellenőrző bizottságot, magamat viszont nem sorolom közéjük, mert nem rendelkezem ezzel a tudással. Czepek Gáborral már felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot, akik viszont értenek ehhez, és azt követeljük, hogy engedjék be a szakértőinket. Biztosak vagyunk ugyanis abban, mert a bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy egy politikai ügyről van szó, és a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja. Ezt a játékot a diplomáciai úton kell lejátszani

– szögezte le a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte.