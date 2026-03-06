RETRO RÁDIÓ

Medveczky Ilona megszólalt a születésnapja után: „Mindent megkaptam az élettől”

Virágokkal a kezében, éppen egy elegáns vacsorára tartva mesélt életéről és szerencséjéről a legendás revütáncosnő. Medveczky Ilona elárulta: úgy érzi, a sors egész életében a tenyerén hordta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 10:00
Medveczky Ilona utazás születésnap

Medveczky Ilona neve évtizedek óta fogalom a magyar szórakoztatóiparban. A legendás revütáncosnő eleganciája, különleges kisugárzása és nemzetközi karrierje miatt ma is sokan rajonganak érte. A művésznőt születésnapja és a közelgő nőnap alkalmából is sokan felköszöntötték, mi pedig telefonon értük el egy rövid beszélgetésre. A díva jókedvűen, derűsen mesélt az ünneplésről, és arról is, milyen apró örömök töltik ki ma a mindennapjait.

Medveczky Ilona születésnapját a barátaival töltötte.
Medveczky Ilona születésnapja idilli módon, de tevékenyen telt (Fotó: Ripost)

Medveczky Ilona virágok tömkelegét kapta barátaitól

Elárulta, hogy a napja korántsem ért még véget, hiszen barátai már egy újabb programmal lepték meg 85. születésnapjának alkalmából:

Most éppen a baráti társaságom visz fokhagymás rákot enni. Rengeteg virág van a kezemben, orchideáktól kezdve a vágott virágokig, na meg a szokásos nőnapi tulipánok. Éhesen ülök a kocsiban, és visznek az étterembe

 – mondta jókedvűen. A legendás táncosnőt nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is sokan felköszöntötték, ami számára ma is különösen jóleső érzés. Mint meséli, még mindig sok fiatal ismeri és követi a pályáját: „Szlovákiától kezdve köszöntgetnek rengeteg helyről. Tény és való, hogy a fiatalság is jelen van az életemben olyan értelemben, hogy ők tudják, ki vagyok – én viszont sokszor nem tudom, hogy ők kicsodák” – jegyezte meg mosolyogva.

Medveczky Ilona háza 62 éve a rend és a tisztaság otthona (Fotó: Bors)

Három kutyája fitten tartja

Medveczky Ilona szerint az embernek mindig szüksége van feladatokra, amelyek értelmet adnak a mindennapoknak. A színpad ugyan már a múlt része, de az aktív élethez továbbra is ragaszkodik:

Nem szabad semmit abbahagyni. Nekem a színpad volt az életem. Most a három kutyám – sajnos egy nemrég meghalt –, a házam és a rengeteg virágom ad feladatot. Ezeket életben tartani, és a házat négyszögletes rendben tartani napi kötelezettség. Szerintem ez tart engem életben

– árulta el. A művésznő több mint hat évtizede ugyanabban az otthonban él, amelyet nagy gondossággal őriz és tart fenn. Számára a rend és az igényesség mindig alapelv volt: „Hatvankét éve lakom egy házban, ahol minden ugyanúgy van, ahogy az első perctől kezdve volt. Az elvárásaim mindig magasak voltak.

Medveczky Ilona már felhagyott az utazással, mert mindenütt járt már.
Medveczky Ilona utazásai során rengeteg helyre eljutott (Fotó: Ripost)

Elégedett az életével

Bár a világot egykor bejárta, ma már nem vágyik újabb utazásokra. Úgy érzi, amit lehetett, azt mind megkapta az élettől: „Utazni már nem szeretnék. Amit egy ember elérhetett egy életen át, azt én megkaptam. Nagyon szerencsés embernek mondhatom magamat. Nem azért kaptam meg ezeket a dolgokat, mert fizettem értük, hanem mert az impresszáriók vittek olyan helyekre, amelyek manapság már megfizethetetlenek” – jegyezte meg.

Pályájára visszatekintve büszkén mondja: a világ szinte minden részébe eljutott, és különleges életet élhetett: „Nekem bárki bármiről beszél, én tudom milyen, hiszen ott voltam.. Mindent láttam, mindent megkaptam – szinte mindig first class-on utaztam. És nem azért, mert kifizettem, hanem azért, amit a színpadon produkáltam”– oszlatta el a kételyeket Medveczky Ilona. A legendás művésznő végül egyetlen mondattal foglalta össze mindazt a konzekvenciát, amit az élettől kapott: „A sors a tenyerén hordott, hogy mindez megadatott nekem.”

 

