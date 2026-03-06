Medveczky Ilona megszólalt a születésnapja után: „Mindent megkaptam az élettől”
Virágokkal a kezében, éppen egy elegáns vacsorára tartva mesélt életéről és szerencséjéről a legendás revütáncosnő. Medveczky Ilona elárulta: úgy érzi, a sors egész életében a tenyerén hordta.
Medveczky Ilona neve évtizedek óta fogalom a magyar szórakoztatóiparban. A legendás revütáncosnő eleganciája, különleges kisugárzása és nemzetközi karrierje miatt ma is sokan rajonganak érte. A művésznőt születésnapja és a közelgő nőnap alkalmából is sokan felköszöntötték, mi pedig telefonon értük el egy rövid beszélgetésre. A díva jókedvűen, derűsen mesélt az ünneplésről, és arról is, milyen apró örömök töltik ki ma a mindennapjait.
Medveczky Ilona virágok tömkelegét kapta barátaitól
Elárulta, hogy a napja korántsem ért még véget, hiszen barátai már egy újabb programmal lepték meg 85. születésnapjának alkalmából:
Most éppen a baráti társaságom visz fokhagymás rákot enni. Rengeteg virág van a kezemben, orchideáktól kezdve a vágott virágokig, na meg a szokásos nőnapi tulipánok. Éhesen ülök a kocsiban, és visznek az étterembe
– mondta jókedvűen. A legendás táncosnőt nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is sokan felköszöntötték, ami számára ma is különösen jóleső érzés. Mint meséli, még mindig sok fiatal ismeri és követi a pályáját: „Szlovákiától kezdve köszöntgetnek rengeteg helyről. Tény és való, hogy a fiatalság is jelen van az életemben olyan értelemben, hogy ők tudják, ki vagyok – én viszont sokszor nem tudom, hogy ők kicsodák” – jegyezte meg mosolyogva.
Három kutyája fitten tartja
Medveczky Ilona szerint az embernek mindig szüksége van feladatokra, amelyek értelmet adnak a mindennapoknak. A színpad ugyan már a múlt része, de az aktív élethez továbbra is ragaszkodik:
Nem szabad semmit abbahagyni. Nekem a színpad volt az életem. Most a három kutyám – sajnos egy nemrég meghalt –, a házam és a rengeteg virágom ad feladatot. Ezeket életben tartani, és a házat négyszögletes rendben tartani napi kötelezettség. Szerintem ez tart engem életben
– árulta el. A művésznő több mint hat évtizede ugyanabban az otthonban él, amelyet nagy gondossággal őriz és tart fenn. Számára a rend és az igényesség mindig alapelv volt: „Hatvankét éve lakom egy házban, ahol minden ugyanúgy van, ahogy az első perctől kezdve volt. Az elvárásaim mindig magasak voltak.”
Elégedett az életével
Bár a világot egykor bejárta, ma már nem vágyik újabb utazásokra. Úgy érzi, amit lehetett, azt mind megkapta az élettől: „Utazni már nem szeretnék. Amit egy ember elérhetett egy életen át, azt én megkaptam. Nagyon szerencsés embernek mondhatom magamat. Nem azért kaptam meg ezeket a dolgokat, mert fizettem értük, hanem mert az impresszáriók vittek olyan helyekre, amelyek manapság már megfizethetetlenek” – jegyezte meg.
Pályájára visszatekintve büszkén mondja: a világ szinte minden részébe eljutott, és különleges életet élhetett: „Nekem bárki bármiről beszél, én tudom milyen, hiszen ott voltam.. Mindent láttam, mindent megkaptam – szinte mindig first class-on utaztam. És nem azért, mert kifizettem, hanem azért, amit a színpadon produkáltam”– oszlatta el a kételyeket Medveczky Ilona. A legendás művésznő végül egyetlen mondattal foglalta össze mindazt a konzekvenciát, amit az élettől kapott: „A sors a tenyerén hordott, hogy mindez megadatott nekem.”
