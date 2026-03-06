Medveczky Ilona megszólalt a születésnapja után: „Mindent megkaptam az élettől”

Medveczky Ilona neve évtizedek óta fogalom a magyar szórakoztatóiparban. A legendás revütáncosnő eleganciája, különleges kisugárzása és nemzetközi karrierje miatt ma is sokan rajonganak érte. A művésznőt születésnapja és a közelgő nőnap alkalmából is sokan felköszöntötték, mi pedig telefonon értük el egy rövid beszélgetésre. A díva jókedvűen, derűsen mesélt az ünneplésről, és arról is, milyen apró örömök töltik ki ma a mindennapjait.

Medveczky Ilona születésnapja idilli módon, de tevékenyen telt (Fotó: Ripost)

Medveczky Ilona virágok tömkelegét kapta barátaitól

Elárulta, hogy a napja korántsem ért még véget, hiszen barátai már egy újabb programmal lepték meg 85. születésnapjának alkalmából:

Most éppen a baráti társaságom visz fokhagymás rákot enni. Rengeteg virág van a kezemben, orchideáktól kezdve a vágott virágokig, na meg a szokásos nőnapi tulipánok. Éhesen ülök a kocsiban, és visznek az étterembe

– mondta jókedvűen. A legendás táncosnőt nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is sokan felköszöntötték, ami számára ma is különösen jóleső érzés. Mint meséli, még mindig sok fiatal ismeri és követi a pályáját: „Szlovákiától kezdve köszöntgetnek rengeteg helyről. Tény és való, hogy a fiatalság is jelen van az életemben olyan értelemben, hogy ők tudják, ki vagyok – én viszont sokszor nem tudom, hogy ők kicsodák” – jegyezte meg mosolyogva.

Medveczky Ilona háza 62 éve a rend és a tisztaság otthona (Fotó: Bors)

Három kutyája fitten tartja

Medveczky Ilona szerint az embernek mindig szüksége van feladatokra, amelyek értelmet adnak a mindennapoknak. A színpad ugyan már a múlt része, de az aktív élethez továbbra is ragaszkodik:

Nem szabad semmit abbahagyni. Nekem a színpad volt az életem. Most a három kutyám – sajnos egy nemrég meghalt –, a házam és a rengeteg virágom ad feladatot. Ezeket életben tartani, és a házat négyszögletes rendben tartani napi kötelezettség. Szerintem ez tart engem életben

– árulta el. A művésznő több mint hat évtizede ugyanabban az otthonban él, amelyet nagy gondossággal őriz és tart fenn. Számára a rend és az igényesség mindig alapelv volt: „Hatvankét éve lakom egy házban, ahol minden ugyanúgy van, ahogy az első perctől kezdve volt. Az elvárásaim mindig magasak voltak.”