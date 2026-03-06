Szentkirályi Alexandra Molnár Áronnak: közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt

Közösségi oldalán üzent Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője Molnár Áronnak, a noÁr társadalmi mozgalom alapítójának. „Azért is adnak a páciensre kényszerzubbonyt súlyos pszichiátriai krízis esetén, hogy mindenki más is lássa, hogy az illető veszélyes magára és másokra. Noár viszont valahogy kibújt belőle, és azóta Magyar Péter hazugságait hiperventillálja...” – írja felvezetésében Szentkirályi.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Majd így folytatja: „Az ukránok naponta fenyegetik a magyarokat. Zelenszkij elmondta, hogy a Barátság vezetékkel kész zsarolni bennünket, de az általa kitüntetett náci katonatisztek is többször megfenyegették hazánkat, hogy «két perc alatt itt vannak egy dandárral». Igen, a te kocsidból is hiányzik ez az olaj, és igen, a te nappalidban is ott akarnak lenni «két perc alatt».” Energiakérdésekről pedig: közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt.

A horvátoktól nem tud elég olaj jönni, és csak sokkal drágábban tud érkezni. Hiszen eleve a Brent olaj is 30%-kal drágább, ami onnan érkezhet, és a tankerhajós és Adria-vezetékes szállítás együttese is drágább.”

Ám itt még nem ér véget Szentkirályi Alexandra posztja! „A legszomorúbbat a végére hagytam. Noár, neked ezért mennyit fizetnek? Hogy lehet ilyen mélyre süllyedni a saját országod és nemzeted iránt érzett gyűlöletben? Komolyan a néppárti horvát miniszterelnöknek hiszel (aki egyébként most vezeti be a sorkatonaságot)? Az ő egyetlen bajuk az, hogy a saját állami olajtársaságukat a MOL irányítja, ami egy óriási magyar eredmény, és minden magyar ember élvezi ennek hasznát. A horvátok most csak esélyt látnak az ukrán zsarolásban, hogy erősítsék saját pozícióikat a magyarok kárára. Igen, a te károdra is. Egyébként meg hazudnak, és ezt Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója tökéletesen be is mutatta (nyilván te ezt nem láttad, anélkül beszélsz ekkora hülyeségeket, hogy egy percig is utánanéznél bárminek). Áruljátok már el, milyen mély bugyorból vagy eurós zsákból jön ez a gyűlölet? Hazudik a kormány, a miniszterelnök, a MOL, hazudnak az energiajogászok, mindenki, aki szerint Magyarországnak és a MOL-nak igaza van?”