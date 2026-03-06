Ukrán aranykonvoj: Szijjártó Péter is megszólalt az elfogott szállítmány kapcsán

Mint arról korábban hírat adtunk, csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított.

Az elfogott ukrán aranykonvoj kapcsán sokaknak beugorhat, hogy korrupcióval vádolt ukrán vezetőnek még a WC-je és a fürdőszobája is aranyból volt

Az ügy kapcsán megszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki elmondta:

A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy megdöbbentő bűncselekmény gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon.

„Január óta összesen kilencszázmillió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon” – tudatta.

Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül

– vetette fel a felmerülő kérdéseket Szijjártó Péter, akinek szavait a Ripost idézte.