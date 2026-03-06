RETRO RÁDIÓ

Lecsapott a NAV: 7 ukrán állampolgárt vettek őrizetbe pénzmosás gyanújával

A gyanúsítottaknál 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm arany volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 10:56
pénzmosás Ukrajna Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi

– írta közleményében a NAV.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a Ripost által idézett közleményben.

 

