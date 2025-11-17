RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!

Hiányzik az Ukrajna finanszírozásához szükséges összeg. Orbán Viktor válaszolt Ursula von der Leyen-nek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 17:53
Módosítva: 2025.11.17. 17:54
Orbán Viktor ukrajna Ursula von der Leyen

"Kaptam egy levelet Ursula von der Leyen asszonytól..." - kezdi Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook vieójában. Az elnök asszony levelében kifejti, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg jelentős, és pénzt kér a tagállamoktól.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Azt javasolja a bizottság elnök, hogy küldjünk még több pénzt. Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölni az elnök asszonya a holnapi nap során

- mondta a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu