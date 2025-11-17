Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!
Hiányzik az Ukrajna finanszírozásához szükséges összeg. Orbán Viktor válaszolt Ursula von der Leyen-nek.
"Kaptam egy levelet Ursula von der Leyen asszonytól..." - kezdi Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook vieójában. Az elnök asszony levelében kifejti, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg jelentős, és pénzt kér a tagállamoktól.
Azt javasolja a bizottság elnök, hogy küldjünk még több pénzt. Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölni az elnök asszonya a holnapi nap során
- mondta a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre