Orbán Viktor nem kertelt, ez volt 2025 leghosszabb perce

A miniszterelnök az év legjeiről beszélt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 19:45
Sűrű év volt 2025, sokszor nehezen tudott minden kérdésre válaszolni Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor. De végül minden kérdésre egy emlékezetes pillanattal reagált.

Orbán Viktor az alábbi kérdésekre válaszolt: Mi volt 2025 legjobb híre, legnagyobb gólja, legjobb zeneszáma, legjobb élménye, leghosszabb perce, és azt is megtudhatjuk melyik volt élete legrosszabb szilvesztere.

 

 

