Orbán Viktor nem kertelt, ez volt 2025 leghosszabb perce

Sűrű év volt 2025, sokszor nehezen tudott minden kérdésre válaszolni Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor. De végül minden kérdésre egy emlékezetes pillanattal reagált.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor az alábbi kérdésekre válaszolt: Mi volt 2025 legjobb híre, legnagyobb gólja, legjobb zeneszáma, legjobb élménye, leghosszabb perce, és azt is megtudhatjuk melyik volt élete legrosszabb szilvesztere.