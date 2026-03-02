RETRO RÁDIÓ

„Bízunk a csodában, tartjuk egymást” – kitört a háború, Dohában ragadt Stőhr Gréta

„Egy felettünk lelőtt drón látványára ébredtem” – írta a életmód-tanácsadó influenszer, aki a Közel-Keletről posztolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 14:49
Módosítva: 2026.03.02. 15:11
„Sajnos mi sem értünk haza Indiából. Csupán pár órán múlt, hogy nem szállhattunk fel Dohából. Az elmúlt 48 órában egy párhuzamos univerzumba kerültünk, fényévekre attól a paradicsomi állapottól, amit az azt megelőző két hétben átélhettünk. A lényeg, hogy mindenki jól van. A bajban, mi, hazafelé tartó magyarok és nem magyarok, jelesre vizsgáztunk együttérzésből, humorból, bajtársiasságból. Bár fogalmunk sincs mikor ölelhetjük át szeretteinket, bízunk a csodában, tartjuk egymást, és azt a belső békét, amit Ayurveda Lokán a szívünk bőröndjébe csomagoltunk” – írja Stőhr Gréta a Facebook-oldalán.

Stőhr Gréta: Egy felettünk lelőtt drón látványára ébredtem Fotó: Stőhr Gréta Facebook-oldala

Majd így folytatja: „A Qatar Airways azonnal segítségünkre sietett, biztonságban vagyunk, mind együtt, új barátokkal kiegészülve egy nagyszerű hotelben. Többször volt a két nap folyamán riadókészültség, és bevallom, mikor vasárnap éjfélkor 48 óra nem alvás után vészjelzésre, a hotel rázkódására, valamint az elsuhanó rakéták hangjára és épp egy felettünk lelőtt drón látványára ébredtem, egy pár percre elveszítettem az egyensúlyomat.”

Végül így zárja sorait: „Nincsenek bőröndjeink, váltóruháink, sok olyan dolog nincs nálunk, amiket eddig természetesnek gondoltunk, de van reményünk, hogy mindennek ellenére biztonságban vagyunk és minél hamarabb hazajuthatunk. Itt vagyunk egymásnak, a többit pedig az Isteni Gondviselésre bízzuk. Az aggódás, félelem, nagyon negatív és destruktív energiák, ezért kérlek ti se adjatok neki teret, csak imáitokban kérjétek, hogy mindnyájan, akik itt rekedtünk, épségben hazajuthassunk, és a párhuzamos valóságok ismét találkozhassanak.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
