Mi kell még? Varga Barnabást szóra sem méltatják a görögök

A magyar válogatott csatára gólt szerzett és gólpasszt is adott, de úgy látszik, ez sem volt elég. Varga Barnabás teljesítményét említésre sem méltatták Görögországban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 14:30
varga barnabás gól aek athén

Az AEK Athén 2-2-es döntetlent játszott a Volosz vendégeként a görög bajnokság 23. fordulójában. A mérkőzés legjobbjaként Varga Barnabás a 34. percben gólt fejelt, majd volt egy érvénytelenített találata, mielőtt a hosszabbításban gólpasszt adott – mégsem az ő teljesítménye, hanem a játékvezetői ítéletei kerültek a középpontba.

Varga Barnabást szóra sem méltatták

A botrányos jelenetek miatt szinte szóba sem került a magyar csatár teljesítménye: az első félidő hajrájában, 1-1-es állásnál Sztavrosz Cimenteridisz játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt az AEK Athén javára, ám a VAR-vizsgálat után visszavonta az ítéletet. Ahogyan később Varga Barnabás érvénytelenített találata, úgy ez a döntés is komoly indulatokat szült az AEK játékosai és stábtagjai körében. A heves reklamálásnak lett következménye: Marko Nikolics vezetőedző és egyik segítője is piros lapot kapott. Az exfehérvári szerb szakember a lefújás után sem tudott könnyen túllépni a történteken.

Mit kommentáljak? Nyilvánvaló, mi történt. Van elég anyagotok, amiről éjjel-nappal írhattok a jövő hétig. Láttam egy egyértelmű szabálytalanságot

nyilatkozta Nikolics, aki úgy vélte, a Volosz második gólja előtt befújt tizenegyesnél ellenben nem ért büntetőt az AEK-játékos szabálytalansága. Később kitért a piros lapjára is. 

„A segítőm azért kapott piros lapot, mert csak ő volt a mi kispadunktól ott, miközben a Volosztól húszan álltak ott. Én utána azért mentem oda, hogy visszahívjam a játékosokat.”

Egyetlen rossz szót sem mondtam, csak magyarázatot kértem a szituációkra, erre jött a piros lap. A mérkőzés végén azt mondta a játékvezető, hogy hallotta, hogy valamit szerbül mondtam. Büszke vagyok rá, hogy a görög játékvezetők tudnak szerbül…

– mondta a tréner, akit a Magyar Nemzet is idézett.

Az AEK Athén szombaton (17:00) az AEL Larissza együttesét fogadja a bajnokságban, majd jövőhét csütörtökön (21:00) megkezdi a Celje elleni Konferencialiga-nyolcaddöntős párharcot Szlovéniában.

 

