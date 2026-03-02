Közel-Kelet, Perzsa-öböl, Barátság kőolajvezeték – Hajdú Péter a forrongó világról beszélt

Egyszerre riadt fel a világ, amikor kiderült, hogy háború zajlik a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Izrael együttesen támadták meg Iránt, amely ország vezetői, emiatt több szomszédos országot is elkezdtek bombázni. A legújabb információk szerint Dubaj, Szaúd-Arábia és Ciprus is fenyegetettség alatt áll az iráni háború miatt. Hajdú Péter nem tudott szó nélkül elmenni a történések mellett és közösségi oldalán reagált a bombázásokra – írja a Bors.

A közel-keleti háború miatt Hajdú Péter félti Magyarország kőolajellátását Fotó: Markovics Gábor

Hajdú Péter békét szeretne látni az országok között

Forrong a világ. Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael konfliktusban áll Iránnal, instabil a Közel-Kelet, a Perzsa-öböl országai potenciális célpontok lettek. Közben a szomszédunkban négy éve tart a háború, Oroszország és Ukrajna között

– mondta videójában a műsorvezető.

Magyarország eddig megúszta a háború okozta borzalmakat, de Hajdú Péter elmondása szerint már a magyarok is tapasztalhatják a negatív fejleményeit a konfliktusnak.

„Olyan döntések születnek, amelyek kockára teszik a régió és hazánk energiaellátását. A Barátság kőolajvezeték nem lehet politikai vita tárgya. Ez egy szükséglet, biztonság és kiszámíthatóság” – jegyezte meg a műsorvezető.

Hajdú Péter sem szeretne radikális emelkedést az üzemanyagárakban Fotó: Móricz István

Hajdú Péter szerint komolyan kell venni a helyzetet

Bár vannak stratégiai tartalékaink, de ez nem stratégia, ez nem elegendő. Most kiszámítható, profi, fekete öves politikusokra van szükség. Nem szabad politikai show-műsort rendezni, itt most nem babra megy a játék. Ilyen esetben nem a hangerő számít, hanem a tapasztalat

– emelte ki a műsorvezető.

Magyarország már mozgósította a tartalékait, amik tengeri úton érkeznek a Barátság kőolajvezeték rongálása miatt. Orbán Viktor miniszterelnök elmondása szerint sikerült a kormánynak megmenteni Magyarországot az üzemanyaghiánytól és a rendkívül magas benzináraktól.



