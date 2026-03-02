RETRO RÁDIÓ

Krisztián a születésnapját ünnepelte Dubajban, amikor találat érte a luxusszállodát

Krisztiánék az eltalált szálloda mellett laknak. A Dubajban rekedt magyarok még nem tudják, hogy mikor juthatnak haza.

Létrehozva: 2026.03.02. 15:25
Dubaj magyar turista háború

Kint élő magyar családok és turisták rekedtek Dubajban. A dróntámadások miatt légtérzárat rendeltek el, ezért jelenleg se a ki-, se a beutazás nem lehetséges. Egyelőre senki sem tudja, mikor indulhatnak újra a repülőgépek. A bizonytalanság óráról órára nő, sokan arról számoltak be, hogy robbanásszerű hangokat hallottak és attól tartanak, hogy a helyzet tovább romlik majd. A kint élő magyarok és az épp nyaraló utazók közül többen most szállodai szobájukban várják a fejleményeket. Az érintettek között van Varga Krisztián is, aki a 24. születésnapját ünnepelni utazott ki a barátaival Dubajba.

Kiterelték az embereket az eltalált dubaji szállodából. Fotó: olvasói

Krisztián a becsapódás után ért a dubaji luxusszállodához 

A TikTok-on népszerű, „POWERR.” felhasználónéven ismert fiatalért sokan aggódnak. Krisztián álmai ünneplésére készült a felhőkarcolók és luxusszállodák városában, arra azonban álmában sem gondolt, hogy néhány nappal később már azon kell majd izgulnia, mikor és hogyan jut haza. A születésnapja után egy nappal történt a becsapódás a szállásuk közelében lévő hotel parkolójában. Nagy valószínűséggel egy megsemmisített drón törmeléke találta el az épületet

Krisztián a születésnapjára utazott Dubajba Fotó: TikTok

Épp a pálmafa alakú mesterséges szigeten található szállásukhoz tartottak a bérelt autóval, amikor észrevették, hogy valami történt. Később tudták meg, hogy nagyobb a baj, mint ahogy azt elsőre gondolták. 

Eléggé közel van az a hotel, amelynek a parkolójába valami becsapódott, de mi már nem láttunk semmit, csak azt, hogy az emberek jönnek ki, és néhány rendőrautót

– idézte fel a történteket Krisztián, hozzátéve: „Egyelőre fogalmam sincs, mikor lehet innen kijönni, vagy bemenni. Most az a legfontosabb, hogy itt épségben maradjunk, aztán majd kiderül, mikor mehetünk haza” – mondta.

Miközben Dubaj fényei tovább ragyognak, sokak szívében félelem és honvágy lapul: mihamarabb szeretnének biztonságban hazaérni Magyarországra.

