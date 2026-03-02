RETRO RÁDIÓ

Szokatlan dolog történt, el kell halasztani a Fradi-meccset

Szokatlan időpont kavart be. Elhalasztják az FTC-Puskás Akadémia bajnokit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 16:40
Fradi Puskás Akadémia NB I

Elhalasztják az FTC-Puskás Akadémia NB I-es bajnokit, közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az eredetileg március 16-ra kiírt mérkőzést azért kell későbbi időpontban megrendezni, mert a magyar rekordbajnok szokatlan időpontban lép pályára az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

FTC-Puskás Akadémia
Elhalasztják az FTC-Puskás Akadémia bajnokit Fotó: Czinege Melinda

Elhalasztották a FTC-Puskás Akadémia bajnokit

Az már pénteken kiderült, hogy a Fradi a portugál Braga csapatával csap össze az El-nyolcaddöntőben. Az első mérkőzést a Groupama Arénában rendezik majd március 12-én, a visszavágóra viszont szokatlan időpontban, március 18-án 16 óra 30 perckor kerül sor. Azért, mert a portugál csapat biztonsági okokból nem játszhat ugyanazon a napon hazai pályán, mint a rivális FC Porto. Így viszont a Puskás Akadémia elleni bajnoki után nem telne el az MLSZ szabályzatában előírt minimális idő. 

A szabály: egy csapat a legutóbbi meccséhez viszonyítva a rákövetkezendő 3. napon léphet ismét pályára.

A Ferencváros-Puskás Akadémia találkozó új időpontjáról az MLSZ későbbre ígér tájékoztatást – írja a Nemzeti Sport.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu