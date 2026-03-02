Szokatlan dolog történt, el kell halasztani a Fradi-meccset

Elhalasztják az FTC-Puskás Akadémia NB I-es bajnokit, közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az eredetileg március 16-ra kiírt mérkőzést azért kell későbbi időpontban megrendezni, mert a magyar rekordbajnok szokatlan időpontban lép pályára az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

Elhalasztják az FTC-Puskás Akadémia bajnokit Fotó: Czinege Melinda

Elhalasztották a FTC-Puskás Akadémia bajnokit

Az már pénteken kiderült, hogy a Fradi a portugál Braga csapatával csap össze az El-nyolcaddöntőben. Az első mérkőzést a Groupama Arénában rendezik majd március 12-én, a visszavágóra viszont szokatlan időpontban, március 18-án 16 óra 30 perckor kerül sor. Azért, mert a portugál csapat biztonsági okokból nem játszhat ugyanazon a napon hazai pályán, mint a rivális FC Porto. Így viszont a Puskás Akadémia elleni bajnoki után nem telne el az MLSZ szabályzatában előírt minimális idő.

A szabály: egy csapat a legutóbbi meccséhez viszonyítva a rákövetkezendő 3. napon léphet ismét pályára.

A Ferencváros-Puskás Akadémia találkozó új időpontjáról az MLSZ későbbre ígér tájékoztatást – írja a Nemzeti Sport.