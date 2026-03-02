Rohantak a mentők: motorbaleset az Andrássy úton – kocsi alá szorult a férfi

Embertömegeket csalt az utcára, azon belül is a belváros szívébe, az Andrássy útra a kora tavaszias, napsütéses idő vasárnap (március 1.). Kora délután azonban csúnya motorbaleset szakította félbe a nyugodt, kellemes sétát és vásárlást: a gyalogosok és az autósok egy hatalmas csattanásra és az eldeformálódó fém összetéveszthetetlen hangjára kapták fel a fejüket.

A motorbaleset az Andrássy út és a Káldy Gyula utca kereszteződésénél történt Fotó: Metropol

Motorbaleset a kereszteződésben: kocsi alá szorult a férfi

Hamarosan kiderült, hogy az úton ijesztő motorbaleset történt: az Andrássy út és a Káldy Gyula utca sarkán ugyanis egymásba rohant egy autós és egy motoros. Úgy tudjuk, hogy a baleset miatt nem véletlen rezzent össze szinte minden gyalogos: még az egyik épület falának is nekicsapódtak, lapunk úgy tudja, hogy a motoros leesett a gépről és egyenesen a kocsi alá csúszott. A helyszínre azonnal tűzoltók és mentősök rohantak, ugyanis a motoros beszorult a kocsi alá és csak egy speciális légpárna segítségével tudták őt kiszabadítani:

Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Budapest VI. kerületében, az Andrássy út és a Káldy Gyula utca kereszteződésében. Egy ember a gépkocsi alá szorult, akit a fővárosi hivatásos tűzoltók vetter párna segítségével kiszabadítottak a jármű alól. A helyszínre mentő is érkezett

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kocsi is összetört, egy emberért pedig a mentők jöttek Fotó: Metropol

Mint azt a közelben állók elmondták, hatalmas csattanást lehetett hallani:

Nagyon ijesztő volt, borzalmas hanggal. Mikor odanéztünk, az autó már össze volt törve és nagyon rohangáltak a kocsi körül

– mesélte egy járókelő, aki csak a hátborzongató hangra kapta fel a fejét. Mint mondta, a házfalon kívül az egyik terelőoszlopot is kidöntötte egyikük, vélhetően ezután rongyolt neki az épületnek.

Az egyikük a ház falának is nekicsapódott Fotó: Metropol

Azt egyelőre nem tudni, hogy a balesetben pontosan hány ember sérült meg, azonban az arra járók szerint egy embert a mentő vitt el:

Jöttek a tűzoltók és a mentők is, aztán elvileg valakit betettek a mentőbe. Nem tudom, milyen állapotban volt, de életben maradt

– magyarázta. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.