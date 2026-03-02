RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők: motorbaleset az Andrássy úton – kocsi alá szorult a férfi

Egy motoros és egy autós ütközött össze az Andrássy úton vasárnap délután. A motorbaleset olyan erejű volt, hogy az egyik épület falát is levitték, egy férfi pedig az autó alá szorult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 16:15
motorbaleset Andrássy út súlyos motorbaleset

Embertömegeket csalt az utcára, azon belül is a belváros szívébe, az Andrássy útra a kora tavaszias, napsütéses idő vasárnap (március 1.). Kora délután azonban csúnya motorbaleset szakította félbe a nyugodt, kellemes sétát és vásárlást: a gyalogosok és az autósok egy hatalmas csattanásra és az eldeformálódó fém összetéveszthetetlen hangjára kapták fel a fejüket.

motorbaleset, Andrássy út
A motorbaleset az Andrássy út és a Káldy Gyula utca kereszteződésénél történt    Fotó: Metropol

Motorbaleset a kereszteződésben: kocsi alá szorult a férfi

Hamarosan kiderült, hogy az úton ijesztő motorbaleset történt: az Andrássy út és a Káldy Gyula utca sarkán ugyanis egymásba rohant egy autós és egy motoros. Úgy tudjuk, hogy a baleset miatt nem véletlen rezzent össze szinte minden gyalogos: még az egyik épület falának is nekicsapódtak, lapunk úgy tudja, hogy a motoros leesett a gépről és egyenesen a kocsi alá csúszott. A helyszínre azonnal tűzoltók és mentősök rohantak, ugyanis a motoros beszorult a kocsi alá és csak egy speciális légpárna segítségével tudták őt kiszabadítani:

Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Budapest VI. kerületében, az Andrássy út és a Káldy Gyula utca kereszteződésében. Egy ember a gépkocsi alá szorult, akit a fővárosi hivatásos tűzoltók vetter párna segítségével kiszabadítottak a jármű alól. A helyszínre mentő is érkezett

közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kocsi is összetört, egy emberért pedig a mentők jöttek Fotó: Metropol

Mint azt a közelben állók elmondták, hatalmas csattanást lehetett hallani:

Nagyon ijesztő volt, borzalmas hanggal. Mikor odanéztünk, az autó már össze volt törve és nagyon rohangáltak a kocsi körül

– mesélte egy járókelő, aki csak a hátborzongató hangra kapta fel a fejét. Mint mondta, a házfalon kívül az egyik terelőoszlopot is kidöntötte egyikük, vélhetően ezután rongyolt neki az épületnek.

Az egyikük a ház falának is nekicsapódott Fotó:  Metropol

Azt egyelőre nem tudni, hogy a balesetben pontosan hány ember sérült meg, azonban az arra járók szerint egy embert a mentő vitt el:

Jöttek a tűzoltók és a mentők is, aztán elvileg valakit betettek a mentőbe. Nem tudom, milyen állapotban volt, de életben maradt

– magyarázta. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu