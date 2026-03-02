Orbán Viktor: Csokiosztás és aláírásgyűjtés Fertőszentmiklóson

Mint az ismert, már javában tart a választási kampány, Orbán Viktor pedig nemrégiben személyesen keresett fel egy családot. A miniszterelnök személyesen jelent meg a fertőszentmiklósi otthonban az aláírásgyűjtés alkalmával, a gyerekeknek pedig csokoládét is vitt.

Csokiosztás és aláírásgyűjtés Fertőszentmiklóson

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán.