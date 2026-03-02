Indul a turistaszezon: ezekre repülnek rá a reptéri tolvajok

Egy biztonsági szakértő most elárulja, hogy miért nem szabad soha fekete, sötétkék vagy szürke bőrönddel utazni. Ha ugyanis sötét színű poggyászt viszünk magunkkal a nyaralásra, könnyen a turistákra vadászó reptéri tolvajok célpontjává válhatunk.

Kerüld a fekete, sötétkék és szürke bőröndöt! Így védekezhetsz a reptéri tolvajok ellen! (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Könnyű célponttá válhatunk a reptéri tolvajok szemében, ha sötét színű bőrönddel utazunk

A fekete messze a legnépszerűbb bőröndszín. Egy friss kutatás szerint az utazók körülbelül 45 százaléka választja ezt a színt, mivel nem feltűnő. Hasonló okokból a sötétkék és a szürke a következő népszerű színválasztás a poggyászoknál. Az utazók 30, illetve 25 százaléka választja ezeket a visszafogott színeket, ami azt jelenti, hogy a bőröndök 95 százalékát ez a három szín tesz ki.

Aran Dhameratnam biztonsági szakértő szerint pedig a kézipoggyász színe is befolyásolhatja a tolvajokat. A szakértő elárulta, az első lecke, amit az ügyfeleinek tanít az, hogyan illeszkedjenek be a környezetbe, vagy legalábbis miként ne tűnjenek könnyű célpontnak.

Az az igazság, hogy a tolvajok ügyesen bele tudnak olvadni a tömegbe. Általános ruházatban lépnek be egy helyszínre, hogy tűnjenek harsánynak, majd megfigyelik, ki nem figyel, vagy kinek van könnyen ellopható poggyásza

– mondja a szakértő, felhíva a figyelme, hogy egy olyan bőrönd kiválasztása, amely 95 százalékban beleolvad a többi poggyász közé, pont az ellenkezője annak, amit szeretnénk. Ha ugyanis a tolvaj egyszerűen felkapja a fekete, kék vagy szürke táskánkat, azzal egy pillanat alatt beleolvadhat a tömegbe.

Erre a tanácsra már más utazási szakértő is felhívta az utazók figyelmét a tavaszi utazási csúcs előtt. Ed Burnett, a UPS korábbi tanácsadója azt mondja, az utazóknak a kevésbé gyakori színeket kell választaniuk, hogy értékeiket biztonságban tudják tartani.

A világos színek elriasztják a tolvajokat. A tolvajok inkább a névtelen fekete vagy sötétkék táskákat kedvelik, mert azokkal nem tűnnek ki a tömegből. Egy neonzöld táska például hátrányos a tolvaj számára.

– tanácsolja. Mindez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy az összes bőröndöt le kellene cserélnünk. A biztonsági szakértő azt tanácsolja, elég csak egy színes pántot rátenni a poggyászunkra, hogy kiemelkedjünk a tömegből – idézi Ed Burnett tanácsát az Unilad.