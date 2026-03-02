RETRO RÁDIÓ

Arne Slot nem bírta ki, mindenképpen Szoboszlairól akart beszélni

A Nottingham Forest és a West Ham United legyőzése után sorozatban harmadszor találkozik kiesőjelölttel a Liverpool. A keddi, 21.15-kor kezdődő (Spíler 1) Wolverhampton elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző Jeremie Frimpong visszatéréséről, valamint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyzetéről is beszélt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 17:45
A West Ham United elleni 5-2-es győzelemnek, és a két közvetlen riválisnak számító Chelsea és Aston Villa botlásának köszönhetően a Liverpool egyre közelebb kerül a hőn áhított BL-indulást érő negyedik helyhez a Premier League-ben. A Wolverhampton elleni mérkőzés előtt Arne Slot vezetőedzőt az elátkozott jobbhátvéd posztról kérdezték, de előkerült Szoboszlai és Kerkez neve is.

Egy hónapos kihagyás után a hétvégén Jeremie Frimpong gólpasszal tért vissza a sérüléséből, így hosszú idő után végre stabilizálódni látszik a helyzet az együttes védelmének jobb oldalán. Így alighanem Szoboszlai Dominik is fellélegezhet, hiszen kényszerből gyakran játszott jobbhátvédet. A klub holland trénere is felettébb boldog volt a honfitárs játékos felépülése kapcsán, ám hangsúlyozta, hogy ilyenkor nem szabad túl nagy terhelésnek kitenni.

Nagyon jó, hogy Frimpong visszatért, rengeteg mérkőzés vár ránk. Jobban örülök, amikor a játékperceire kell figyelnem, és nem az orvosi csapat jelentéseire

– fogalmazott Arne Slot.

Arne Slot a magyarokról kérdezett

Ezt követően a Nemzeti Sport helyszíni magyar riportere – aki értelemszerűen rendszerint a Szoboszlaival vagy Kerkezzel kapcsolatban tesz fel kérdéseket – kapott szót, ám Slot nagy mosollyal az arcán megelőzte:

Dominik vagy Milos?

– érdeklődött a tréner, akit végül arról kérdeztek, hogyan kezeli a Wolves elleni két mérkőzést, amelyet mindössze négy nap leforgása alatt játszik a csapata.

Az egyedüli, akinek ez segít, talán az elemzőnk és én, mert általában sokat kell videózni az ellenfélről, ez pedig időt spórol

– mondta a 47 éves edző, majd elárulta, Szoboszlaira és Kerkezre is számít a soron következő találkozókon.

Legutóbb mindketten 90 percet játszottak, és készen állnak a következő feladatra

– mondta Arne Slot.

 

