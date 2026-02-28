RETRO RÁDIÓ

Kerkez már nem önmaga, furcsa változást vettek észre a szurkolók

Furcsa dolog történt a magyar futballista közösségi oldalán. Kerkez Milosnak nyoma veszett, helyette egy másik férfi fotója látható az Instagramján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 19:00
Kerkez Milos Liverpool profilkép

Szuperhős lett Kerkez Milosból. A magyar balhátvéd nemrég meglepő lépésre szánta el magát: lecserélte Instagram-profilképét. Elsőre talán apróságnak tűnik, de nem mindennapi változásról van szó: a 23 éves liverpooli futballista saját arca helyett immár a világhírű szuperhős, Batman portréja köszön vissza a profilján.

Kerkez Milos egyre jobb formába lendül Liverpoolban
Kerkez Milos egyre jobb formába lendül Liverpoolban / Fotó: Jan Kruger

Bár a pontos motivációt egyelőre homály fedi, az biztos, ezzel is emlékeztet minket arra, hogy a sportolók is emberek, akik néha szeretnek kicsit szórakozni a közösségi médiában.

Kerkez Milos megváltoztata az Instagram-profilképét
 Kerkez Milos megváltoztatta az Instagram-profilképét / Fotó: Instagram/miloskerkezofficial

Batman Kerkez kedvence?

A magyar válogatott játékos fantáziája nem ismer határokat. A múlt héten szintén a denevéres szuperhős jelent meg a profilján, akkor egy humoros posztban azt is megmutatta, hogyan képzeli el magát és Szoboszlai Dominikot a pályán kívül. A kreatív bejegyzésben a kettősüket a híres párossal, Batmannel és hű társával, Robinnal hasonlította össze. A posztból pedig nem nehéz kitalálni, hogy Kerkez szerint melyikük Batman.

 

 

