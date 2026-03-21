Mi lesz így Tóth Alexszel? Edzője máris hátat fordít mindenkinek

A magyar középpályás immár három tétmérkőzés óta a Bournemouth kispadját koptatja: legutóbb február végén lépett pályára, de akkor is mindössze hat percet kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől. A spanyol trénernek alighanem komoly szerepe volt abban, hogy Tóth Alex a Cseresznyésekhez került, hiszen Iraola híres arról, hogy szívesen ad lehetőséget a fiataloknak. A magyar középpályás tehát minden bizonnyal a kevés játékperc ellenére is az edző terveinek része, de könnyen lehet, hogy a szezon végén komoly változások jönnek a dél-angol csapatnál.

Tóth Alex mindössze egyszer kapott eddig lehetőséget a kezdőcsapatban (Fotó: Robin Jones – AFC Bournemouth)

A talkSport értesülései szerint Iraola – akinek a szezon végén lejár a szerződése Angliában – fontolgatja a visszatérést a spanyol Athletic Bilbaóhoz, ahol játékosként tizenkét évet töltött. Bár még semmi sem dőlt el, a szakember állítólag a márciusi válogatott szünet után közli döntését a Bournemouth vezetőségével. Esetleges távozása komoly hatással lehet Tóth Alex jövőjére is.

Egy új edző általában a saját képére formálja a csapatot, így könnyen előfordulhat, hogy Tóth még távolabb kerül a kezdőtől. Ilyen fiatal játékosoknál gyakori megoldás a kölcsönadás is egy gyengébb bajnokságba. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy az új szakember felfigyel a magyar futballistára, és nagyobb szerepet ad neki – ez azonban a valószínűtlenebb forgatókönyv.

Úgy tűnik, Tóth Alex egyelőre nem aggódik:

Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele

– mondta a 20 éves futballista a Nemzeti Sportnak.

Tóth Alex veretlen Angliában

Bár a pályán eddig csak rövid időkre tudta segíteni csapatát, úgy tűnik, szerencsét hoz a klubjának: mióta a Bournemouthhoz került, a csapat már 9 meccs óta veretlen, és a Liverpool, valamint a Manchester United ellen is pontot szerzett.