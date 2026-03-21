RETRO RÁDIÓ

Mi lesz így Tóth Alexszel? Edzője máris hátat fordít mindenkinek

Bizonytalanná válhat a magyar légiós jövője. Tóth Alex edzőjének döntése mindent megváltoztathat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 18:30
A magyar középpályás immár három tétmérkőzés óta a Bournemouth kispadját koptatja: legutóbb február végén lépett pályára, de akkor is mindössze hat percet kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől. A spanyol trénernek alighanem komoly szerepe volt abban, hogy Tóth Alex a Cseresznyésekhez került, hiszen Iraola híres arról, hogy szívesen ad lehetőséget a fiataloknak. A magyar középpályás tehát minden bizonnyal a kevés játékperc ellenére is az edző terveinek része, de könnyen lehet, hogy a szezon végén komoly változások jönnek a dél-angol csapatnál.

Tóth Alex mindössze egyszer kapott eddig lehetőséget a kezdőcsapatban (Fotó: Robin Jones – AFC Bournemouth)

A talkSport értesülései szerint Iraola – akinek a szezon végén lejár a szerződése Angliában – fontolgatja a visszatérést a spanyol Athletic Bilbaóhoz, ahol játékosként tizenkét évet töltött. Bár még semmi sem dőlt el, a szakember állítólag a márciusi válogatott szünet után közli döntését a Bournemouth vezetőségével. Esetleges távozása komoly hatással lehet Tóth Alex jövőjére is.

Egy új edző általában a saját képére formálja a csapatot, így könnyen előfordulhat, hogy Tóth még távolabb kerül a kezdőtől. Ilyen fiatal játékosoknál gyakori megoldás a kölcsönadás is egy gyengébb bajnokságba. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy az új szakember felfigyel a magyar futballistára, és nagyobb szerepet ad neki – ez azonban a valószínűtlenebb forgatókönyv.

Úgy tűnik, Tóth Alex egyelőre nem aggódik:

Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele

– mondta a 20 éves futballista a Nemzeti Sportnak.

Tóth Alex veretlen Angliában

Bár a pályán eddig csak rövid időkre tudta segíteni csapatát, úgy tűnik, szerencsét hoz a klubjának: mióta a Bournemouthhoz került, a csapat már 9 meccs óta veretlen, és a Liverpool, valamint a Manchester United ellen is pontot szerzett.

@metropol.napilap

Tóth Alex megmutatta csodaszép szerelmét Mindenkit lenyűgöz szépségével a magyar válogatott középpályás, Tóth Alex párja. #metropol #tothalex #baratno #bournemouth #szerelem #foci

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
