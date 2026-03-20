"Meg kellett tanulnom főzni" - Tóth Alex így küzd az angliai légiósélettel

Tóth Alex januárban a Ferencvárostól igazolt az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz, amely sajtóhírek szerint 12 millió eurót fizetett érte. A 20 éves magyar válogatott középpályás azóta négy alkalommal lépett pályára az angol csapatban. Ezúttal a Bournemouth hivatalos oldala beszélgetett vele, és Tóth sok mindent elárult a pályán kívüli életéről.

Tóth Alex rengeteg segítséget kap a szüleitől Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Nagy segítséget kapok a szüleimtől, minden lépésemnél ott voltak mellettem, és most is azt szeretném, ha ott lennének, mert ők is élvezhetik, hogy telt házas stadionokban láthatnak játszani. Mindent megadtak nekem, ezért most szeretném visszaadni nekik ezt az érzést. A szüleim legtöbbször itt vannak, a barátnőm pedig akkor jön látogatóba, amikor csak teheti

- mesélt Tóth Alex.

Az ifjú középpályás azt is elárulta, hogy Angliában olyan dolgokat is meg kellett tanulnia, amelyekre itthon nem volt rászorulva.

"Meg kellett tanulnom olyan dolgokat, mint a főzés és a ház körüli teendők. A főzés számomra a legnehezebb dolog! Egyszerűbb dolgokat már el tudok készíteni, de szükségem van arra, hogy anyukám megossza velem a részleteket, a kis titkokat, mert csak úgy lehet finomakat főzni” − mondta, majd hozzátette, hogy a bal oldali közlekedést is nehezen szokta meg - idézte őt az Origo.

A Bournemouth legközelebb március 20-án lép pályára, a Manchester Unitedet fogadja az angol Premier League 31. fordulójában.