Aszályra hivatkozva leállt a kaszálás: toklász, gaz és allergiaveszély Budapesten

Egy hónappal azután, hogy a főváros aszályra hivatkozva visszafogta a kaszálást, számos parkban és közterületen elszabadult a növényzet. A kutyások a veszélyes toklász miatt aggódnak, az allergiások is szenvednek és a közterületek elhanyagoltsága is egyre szembetűnőbb Budapesten.

Budapest, 14. kerület: a Méhlegelő táblánál rengeteg a toklász és a vadvirág

Fotó: MEDIAWORKS

Budapestnek fel kell készülnie arra, hogy minden eddiginél aszályosabb nyár jöhet. Nem politikai, hanem klimatikus veszélyhelyzet közeleg

– jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester 2026. május 7-én.

A bejelentést még aznap intézkedések követték. Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divíziójának igazgatója új kaszálási rendet rendelt el, amelynek értelmében a külterületeken felfüggesztették a kaszálást, kivéve azokat a helyeket, ahol ezt közlekedésbiztonsági szempontok indokolják. Az intézkedés célja az volt állítólag, hogy a növényzet jobban ellenálljon a várható száraz időszaknak.

Fotó: MEDIAWORKS

A Rákos patak mentén tábla hirdeti: várjuk az éhes beporzókat! A méhek viszont itt nem találnak vad virágot, ottjártunkkor térdig érő gaz és toklász borította a területet.

A fővárosi fenntartású zöldterületek jelentős részén magas gaz fogadja a látogatókat. Az elmúlt években a városvezetés gyakran vadvirágos rétként vagy méhlegelőként hivatkozott ezekre a területekre, mondván, hogy a beporzó rovarok védelmét szolgálják. A kritikusok szerint azonban sok helyen nem tudatosan kialakított méhlegelőkről, hanem egyszerűen elmaradt fenntartásról van szó. Különösen sok panasz érkezik a Népligetre, ahol két nagyobb területen is tömegesen jelent meg a toklász, amely a kutyák számára komoly veszélyt jelent.

Ez az állapot a Népligetben Fotó: MEDIAWORKS

A toklász egyes fűfélék – elsősorban az egérárpa – száradó, hegyes magja. Amikor a növény kiszárad, ezek a szigony alakú részek leválnak, majd rendkívül könnyen beleakadnak a ruhába, cipőbe vagy az állatok szőrébe. A veszélyt az jelenti, hogy a toklász csak előrefelé képes haladni, így ha egyszer bejut az állat testébe, egyre mélyebbre vándorolhat.

Népliget Fotó: MEDIAWORKS

A kutyák esetében a fülbe kerülő toklász súlyos gyulladást okozhat, amely halláskárosodáshoz vagy egyensúlyzavarhoz vezethet. Az orrba jutva erős tüsszögést, véres váladékozást és légzési problémákat idézhet elő. A lábujjak közé fúródva fájdalmas gyulladás, duzzanat és tályog alakulhat ki, míg a szembe kerülve akár maradandó károsodást vagy vakságot is okozhat. Az állatorvosok szerint a legtöbb esetben csak műtéti úton lehet eltávolítani. A Népliget ráadásul Budapest egyik legnépszerűbb kutyasétáltató helyszíne, így a problémával naponta több száz gazda találkozhat.