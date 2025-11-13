Ki Budapest gazdája, és kinek a dolga a tiszta utca és a zöld park? - ezt gondolják a szakemberek

A Budapest gazdája témakört körül járó beszélgetést dr. Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója vezette, vendégei dr. György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár, korábbi főpolgármester-helyettes és Szabó József, a FŐKERT korábbi vezérigazgatója voltak. Már a nyitányban kiderült: a tisztaság nem puszta pénzkérdés: a közösségi magatartás és a működő rendszer együtt adhat választ.

György István úgy fogalmazott:

A rend ott kezdődik, hogy nem dobjuk el a szemetet. Lehet filozófia a kukák leszerelése, de valódi alternatívát kell adni az embereknek, nem járhatnak a zsebükben szeméttel.

Szabó József a működtetés kulisszatitkait hozta:

Rendpártiság nélkül nincs tiszta város. Hétvégi, reggel-esti takarítás, fegyelem és dokumentáció: amikor ez megvolt, működött a rendszer. Mi vezettük be a hétvégi és reggeli takarításokat, fényképes jelentést kaptam minden héten a parkok állapotáról, és ezeket rendszeresen továbbítottuk a főpolgármesternek. Működött a kommunikáció, volt felelőse és gazdája a köztereknek. Most ez hiányzik.

A „jófejségből locsoljunk” kezdeményezések kapcsán pedig józanított a tapasztalt szakember:

A frissen ültetett sorfákat három évig kell öntözni. Ha ez elmarad, százmilliók mennek a kukába – a látványszereplés nem pótolja a szakmai fenntartást.

A szakember szerint érdemes lenne kutakat fúrni a fővárosban, néhány év alatt megtérülne az ára, és nagyban megkönnyítené a locsolást a fővárosban.

Tényleg a lakosok Budapest fő gazdái, vagy vissza kell venni a terepet?

A szakemberek egyetértettek abban, hogy a közösségi lelkesedés sokszor jól indul, de, ha a háttérben nincs stabil rendszer, a lendület kifullad. Kőrösi emlékeztetett a locsolakoma akciójára:

Szép, hogy vödörrel vizet viszünk, de nem a negyvenéves fákat kell fotóra locsolni.

Szabó szerint a beporzóbarát rétek ügye is így csúszott félre:

Nyugat-Európában a beporzóbarát foltok kerítéssel és szabályokkal működnek, miközben a környező gyep példásan fenntartott. Nálunk, ahol csúszott a kaszálási közbeszerzés, a gazra kirakott „méhlegelő” tábla csak terelésre szolgált – a szakmai fegyelem hiányát nem pótolja.