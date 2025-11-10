Kiderült, milyen állapotban van a Petőfi híd és a Rákoczi híd

A budapesti hidakat állapotát a BP Műhely szakértői objektíven, műszaki paraméterek alapján értékelik, és ezzel felhívják a figyelmet arra, milyen sürgető beavatkozásokra van szükség a fővárosi infrastruktúra megóvása érdekében. A hidak állapotát ezúttal is 1-től 10-ig terjedő skálán pontozták, ahol a 10 a kifogástalan, az 1 pedig a súlyosan elhanyagolt állapotot jelzi.

A budapesti hidak állapota különböző Fotó: Attila Csipe / Shutterstock

Petőfi híd – a 45 éves korrózió elleni védelem már régen lejárt

A Petőfi híd a Duna főmedre felett átívelő hidak közül az Árpád híd után a legrosszabb állapotban van. A híd utolsó teljes körű felújítása 1979–80-ban történt, vagyis 45 éve. Az akkor felvitt acélszerkezeti korrózióvédő bevonat már régen meghaladta tervezett élettartamát, ami mára súlyos műszaki kockázatot jelent.

Bizonyos részeinek az állapota borzalmas – Fotó: Máté Krisztián

A BP Műhely szerint mielőbb el kell készíteni a felújítás terveit, hogy a tényleges munkálatok legkésőbb két éven belül elindulhassanak. Ehhez 1,5–2 milliárd forint elkülönítése szükséges már a tervezési szakaszra. A szakértők kiemelik, hogy a felújítás során fontos kérdés lesz, szélesíteni kell-e a járdát, és kialakítható-e biztonságos kerékpárút. A mostani hídfőkön ugyanis a gyalogos–kerékpáros közlekedés életveszélyes módon keveredik. A műhely esztétikai szempontból azt is felveti, hogy a budai hídfőnél egykor álló, a háborúban elpusztult Haditengerészeti hősi emlékmű korhű visszaállítása várostörténeti szempontból is méltó lenne.

A Petőfi híd jelenlegi műszaki állapotát a BP Műhely szakértői 4/10-esre értékelték.

Rákóczi híd – 30 éves, de máris felújításra szorul

A Rákóczi híd (korábbi nevén Lágymányosi híd) története önmagában is különleges. Eredetileg az 1996-os világkiállításra épült volna, amelyet végül lemondtak, a híd azonban megvalósult, hogy tehermentesítse a Petőfi hidat és összekösse a Hungária körgyűrű déli szakaszát a budai oldallal. Az építkezés 1992-ben kezdődött, és a hidat 1995 októberében adták át. Az azóta eltelt három évtized alatt nem volt teljes körű felújítás. Már az építéskor problémák adódtak: a hídon alkalmazott festék minőségi hibás volt, már a kezdetektől hámlott és lepattogzott. Bár 2011-ben a pilonokat és a korlátokat újrafestették, a híd alján az eredeti, foltos bevonatot meghagyták.