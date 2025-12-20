Még annál is sokkal rosszabb állapotban van a Petőfi híd, mint azt eddig gondoltuk
Egy videó rávilágított, milyen súlyosan leromlott állapotban van a főváros egyik legfontosabb átkelője. A Petőfi híd belső szerkezetéről készült felvételek megdöbbentőek: a tartóelemek elrozsdásodtak, a beton pedig helyenként már omladozik.
A főváros fideszes képviselője, Szepesfalvy Anna tett közzé egy videót a Facebook-oldalán, amiben megmutatja, milyen borzalmas és életveszélyes állapotban van a Petőfi híd belső szerkezete, ami az egész hidat tartja. A felvételek alapján a híd sokkal súlyosabb állapotban van, mint ahogy az kívülről látszik.
Szepesfalvy Anna Szentkirályi Alexandrával együtt ellenőrizte a híd állapotát, majd a képviselő a híd egyik vastartó szerkezetén állva elmondta, hogy évek óta nem nyúltak a hídhoz, pedig az 45 évvel ezelőtt volt utoljára felújítva.
A Petőfi híd korrodálódása ugyan kívülről is jól látható, azonban amit a belső szerkezete rejt, az egyszerre megdöbbentő és félelmetes. Szinte csoda, hogy a teljesen elrozsdásodott vas és a leomló beton miatt a nagy forgalmú átkelőn még nem történt életeket követelő baleset.
A Petőfi híd felújítására még éveket kell várni
A Fővárosi Közgyűlés nemrégiben tárgyalta a Fidesz kezdeményezésére a Petőfi híd felújításának előkészítését. A híd állapota évek óta folyamatosan romlik, így a november végén hozott döntés fontos előrelépést jelent: megkezdődhet a tervezés, ugyanakkor a kivitelezési munkálatok megkezdése egyelőre távol van.
A munkálatok legkorábban 2028–2029-ben indulhatnak el, és csak egy jól ütemezett folyamat esetén válhat reálissá, hogy a hidat 2030 körül valóban átadhassák.
A felújítás nemcsak műszaki kihívást jelent, hanem komoly közlekedésszervezési feladatot is. Amennyiben a munkálatok idejére lezárják a Petőfi hidat, a déli hidakon hatalmas torlódások várhatók, és ismét napirendre kerülhet a Lánchíd autós használatának évek óta tartó vitája. A szakértők szerint a fővárosnak már most meg kell kezdenie a felkészülést, hogy a több évig tartó lezárás ellenére se omoljon össze a közlekedés.
A többi budapesti híd állapota is katasztrofális
A Duna-hidak közül ma a Petőfi híd van a legrosszabb állapotban, de az Árpád híd sincs sokkal jobb helyzetben. Utoljára 1979–80-ban esett át teljes körű felújításon, vagyis immár 45 éve. Az akkor alkalmazott korrózióvédő bevonat jóval túlhaladta tervezett élettartamát, ami mára jelentős műszaki kockázatot jelent.
A Gubacsi híd egy szakasza már a nyáron beszakadt, és a járdán keresztül gyakorlatilag ki lehetett látni a mélybe. Ez a gyalogosok számára rendkívül veszélyessé tette a híd érintett részét. Emellett egy 2020-as állapotfelmérés szerint „a korrózió minden ismert formája jelen van” a híd szerkezetén. Ez nem is meglepő, hiszen utoljára három évtizede végeztek rajta nagyobb beavatkozást, akkor is mindössze újrafestették, azóta pedig csak felszínes, látványjellegű javítások történtek.
A Rákóczi hidat 1995 októberében nyitották meg, ám már a kezdetektől problémák jelentkeztek: a felhasznált festék hibás volt, így gyorsan hámlani és peregni kezdett. Bár 2011-ben a pilonokat és a korlátokat újrafestették, a híd alján továbbra is az eredeti, foltos bevonat látható. A híd az elmúlt közel harminc évben nem esett át teljes körű felújításon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre