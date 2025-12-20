Még annál is sokkal rosszabb állapotban van a Petőfi híd, mint azt eddig gondoltuk

A főváros fideszes képviselője, Szepesfalvy Anna tett közzé egy videót a Facebook-oldalán, amiben megmutatja, milyen borzalmas és életveszélyes állapotban van a Petőfi híd belső szerkezete, ami az egész hidat tartja. A felvételek alapján a híd sokkal súlyosabb állapotban van, mint ahogy az kívülről látszik.

A Petőfi híd van a legrosszabb állapotban a budapesti hidak közül / Fotó: Metropol

Szepesfalvy Anna Szentkirályi Alexandrával együtt ellenőrizte a híd állapotát, majd a képviselő a híd egyik vastartó szerkezetén állva elmondta, hogy évek óta nem nyúltak a hídhoz, pedig az 45 évvel ezelőtt volt utoljára felújítva.

A Petőfi híd korrodálódása ugyan kívülről is jól látható, azonban amit a belső szerkezete rejt, az egyszerre megdöbbentő és félelmetes. Szinte csoda, hogy a teljesen elrozsdásodott vas és a leomló beton miatt a nagy forgalmú átkelőn még nem történt életeket követelő baleset.

A Petőfi híd felújítására még éveket kell várni

A Fővárosi Közgyűlés nemrégiben tárgyalta a Fidesz kezdeményezésére a Petőfi híd felújításának előkészítését. A híd állapota évek óta folyamatosan romlik, így a november végén hozott döntés fontos előrelépést jelent: megkezdődhet a tervezés, ugyanakkor a kivitelezési munkálatok megkezdése egyelőre távol van.

A munkálatok legkorábban 2028–2029-ben indulhatnak el, és csak egy jól ütemezett folyamat esetén válhat reálissá, hogy a hidat 2030 körül valóban átadhassák.

A felújítás nemcsak műszaki kihívást jelent, hanem komoly közlekedésszervezési feladatot is. Amennyiben a munkálatok idejére lezárják a Petőfi hidat, a déli hidakon hatalmas torlódások várhatók, és ismét napirendre kerülhet a Lánchíd autós használatának évek óta tartó vitája. A szakértők szerint a fővárosnak már most meg kell kezdenie a felkészülést, hogy a több évig tartó lezárás ellenére se omoljon össze a közlekedés.

A többi budapesti híd állapota is katasztrofális

A Duna-hidak közül ma a Petőfi híd van a legrosszabb állapotban, de az Árpád híd sincs sokkal jobb helyzetben. Utoljára 1979–80-ban esett át teljes körű felújításon, vagyis immár 45 éve. Az akkor alkalmazott korrózióvédő bevonat jóval túlhaladta tervezett élettartamát, ami mára jelentős műszaki kockázatot jelent.