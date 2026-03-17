A BP Index Budapest barométere: ennyit fizetnének a fővárosiak albérletre és ezt gondolják a szemétről
Mit tartanak elfogadható albérletárnak a budapestiek,mennyire zavarja őket a szemét és a rongálás a köztereken és mit szólnak a 30 km/órás sebességkorlátozáshoz a lakóövezetekbe. A BP Index ezekre a kérdésekre kereste a választ, 8000 fővárosi lakos megkérdezésével készült.
Elindult a BP Index, egy új városi életminőségi mutató, amelynek célja, hogy évente átfogó képet adjon Budapest állapotáról, a kerületek közötti különbségekről és a lakosság közérzetéről. A BP Műhely által készített közvéleménykutatásból kiderült, hogy a budapestiek többsége elégedetlen a város működésével.
A kutatás különlegessége, hogy nemcsak statisztikákat vizsgál, hanem a budapestiek személyes tapasztalatait is. A reprezentatív felmérésben 8000 embert kérdeztek meg, így a kutatás egyszerre mutat objektív adatokat és szubjektív véleményeket.
A városi barométer több területet vizsgál, például:
- lakhatás és albérletárak
- közlekedés és a BKK szolgáltatásai
- közterületek állapota
- biztonságérzet
- digitális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások
Az index segítségével évről évre össze lehet majd hasonlítani a kerületek teljesítményét, és az is kiderülhet, hogy egy-egy városi döntés hogyan hat a lakosság mindennapjaira.
Az egyik legérzékenyebb kérdés természetesen a lakhatás volt. A kutatás azt vizsgálta, hogy mit tartanak reálisnak a fővárosiak egy átlagos, körülbelül 50 négyzetméteres budapesti lakás bérleti díjaként.
Az eredmény beszédes:
- a legtöbben 200 ezer forint alatt tartanák ideálisnak a havi bérleti díjat
- a megkérdezettek harmada a 200–250 ezer forintos árat sem tartaná túlzónak
A válaszokból jól látszik, hogy a „megfizethető lakás” fogalma nagyon relatív: függ a családi helyzettől, a munkától, az életkortól vagy akár attól is, hogy ki melyik kerületben él.
A kutatás a városi közterek állapotára is rákérdezett. A városi élet minősége gyakran apró jelekből érzékelhető: egy túlcsorduló kuka, egy összefirkált fal vagy egy letört utcabútor sokszor jobban befolyásolja a hangulatot, mint egy nagy fejlesztés.
A válaszok szerint a budapestiek leggyakrabban az alábbi problémákkal találkoznak a BP Index szerint:
- szemét az utcákon
- rongálás és vandalizmus
- graffitik
- sérült vagy törött utcai bútorok
Ez nem csupán esztétikai kérdés: a szakértők szerint a közterek állapota erősen befolyásolja a biztonságérzetet és azt is, mennyire érzik magukénak a lakók a várost.
