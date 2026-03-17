A BP Index Budapest barométere: ennyit fizetnének a fővárosiak albérletre és ezt gondolják a szemétről

Elindult a BP Index, egy új városi életminőségi mutató, amelynek célja, hogy évente átfogó képet adjon Budapest állapotáról, a kerületek közötti különbségekről és a lakosság közérzetéről. A BP Műhely által készített közvéleménykutatásból kiderült, hogy a budapestiek többsége elégedetlen a város működésével.

A BP Index valós képet fest arról, mit gondolnak a budapestiek

A kutatás különlegessége, hogy nemcsak statisztikákat vizsgál, hanem a budapestiek személyes tapasztalatait is. A reprezentatív felmérésben 8000 embert kérdeztek meg, így a kutatás egyszerre mutat objektív adatokat és szubjektív véleményeket.

A városi barométer több területet vizsgál, például:

lakhatás és albérletárak

közlekedés és a BKK szolgáltatásai

közterületek állapota

biztonságérzet

digitális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások

Az index segítségével évről évre össze lehet majd hasonlítani a kerületek teljesítményét, és az is kiderülhet, hogy egy-egy városi döntés hogyan hat a lakosság mindennapjaira.

Az egyik legérzékenyebb kérdés természetesen a lakhatás volt. A kutatás azt vizsgálta, hogy mit tartanak reálisnak a fővárosiak egy átlagos, körülbelül 50 négyzetméteres budapesti lakás bérleti díjaként.

Az eredmény beszédes:

a legtöbben 200 ezer forint alatt tartanák ideálisnak a havi bérleti díjat

a megkérdezettek harmada a 200–250 ezer forintos árat sem tartaná túlzónak

A válaszokból jól látszik, hogy a „megfizethető lakás” fogalma nagyon relatív: függ a családi helyzettől, a munkától, az életkortól vagy akár attól is, hogy ki melyik kerületben él.

A kutatás a városi közterek állapotára is rákérdezett. A városi élet minősége gyakran apró jelekből érzékelhető: egy túlcsorduló kuka, egy összefirkált fal vagy egy letört utcabútor sokszor jobban befolyásolja a hangulatot, mint egy nagy fejlesztés.

A válaszok szerint a budapestiek leggyakrabban az alábbi problémákkal találkoznak a BP Index szerint:

szemét az utcákon

rongálás és vandalizmus

graffitik

sérült vagy törött utcai bútorok

Ez nem csupán esztétikai kérdés: a szakértők szerint a közterek állapota erősen befolyásolja a biztonságérzetet és azt is, mennyire érzik magukénak a lakók a várost.