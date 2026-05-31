Extrém korkülönbség: a 80 éves férjnek és 41 éves feleségnek nemsokára közös gyermeke születik

A 41 éves Estie azt mondja, nem érti, miért csinálnak akkora ügyet az emberek a korkülönbségből, pedig ez foglalkoztatja őket, miközben a babájuk érkezésére készülnek.

„Semmi sem adott” – mondja Estie. „Vannak barátaim, akik fiatalon haltak meg autóbalesetben. A kor és az idő relatív. Lesznek körülöttünk olyan emberek, akik segítenek neki, törődni vele és szeretni fogják.”

A korkülönbség ellenére azonnal egymásba szerettek

A pár 2008-ban találkozott Londonban, amikor Estie elment Anton egyik koncertjére, beszélgetni kezdtek, és kiderült, hogy mindkettőjüknek köze van a dél-afrikai Gansbaai városához, mivel Estie egy évvel korábban odaköltözött. A Facebookon keresztül tartották a kapcsolatot, és amikor Estie visszatért szülővárosába, hamarosan egymásba szerettek. Amikor kilenc év kapcsolat után összeházasodtak, az emberek gyorsan pletykálni kezdtek az énekes sokkal fiatalabb harmadik feleségéről.

Amint kimondom a korkülönbséget, az emberek már csak erre koncentrálnak. Nem látják, mennyit törődünk egymással nap mint nap.

Az ítéletek ellenére remekül vannak, sőt, hamarosan fiút várnak. Antonnak, akinek már van két felnőtt lánya, ez lesz az első fia, míg Estie-nek az első gyermeke.

A pár eleinte csak a családjával és a barátaival osztotta meg a baba hírét, de mire 2026 márciusában elérkezett Anton 80. születésnapi partija, lassan lehetetlenné vált elrejteni Estie pocakját. Míg a buli vendégei izgatottan várják a baba érkezését, a közösségi médiában az emberek közel sem voltak ilyen kedvesek.

Estie azt mondja, hogy néhány megjegyzéstől teljesen összeomlott, mivel annyira undorítóak voltak. Azt mondta: „Szörnyű, de szerencsére rendíthetetlen támogatást élvezünk minden barátunktól és családtagunktól – azoktól az emberektől, akik szeretnek és ismernek minket” – írja a Mirror.