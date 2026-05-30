Súlyos sérülést szenvedett egy nő a szombati fesztiválon, meghalt

Drámai részletek derültek ki. Reagált a meghalt nő családja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 13:00
haláleset kóma agyvérzés fesztivál

Tragikus mód meghalt egy Missouri állambeli iskolatitkár egy zenei fesztiválon május 16-án, szombaton történt véletlen balesetet követően. A nő sérülést szenvedett, majd pár nappal később életét vesztette.

Megsérült, majd meghalt egy fesztiválozó nő az Egyesült Államokban (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Megsérült a fesztiválon a nő, majd tíz napra rá meghalt 

A 28 éves Danielle Uskiwich május 26-án, kedden meghalt, 10 nappal azután, hogy sérülést szenvedett a Missouri állambeli Maryland Heights-ben megrendezett Pointfesten.

A családtagok szerint Danielle-t véletlenül fejbe ütötte egy másik fesztiválozü, miközben a Sleep Theory rockegyüttes fellépését nézte a május 16-ai fesztiválon. 

Megtört szívvel tudatjuk, hogy gyönyörű Danielle-ünk május 26-án, 13:54-kor elhunyt

– idézi az Unilad a család által közzétett GoFundMe-oldal szövegét. 

Danielle – aki titkárként dolgozott az St. Charles Középiskolában – kezdetben nem gondolta, hogy komoly sérülést szenvedett. A koncert után három nappal, azonban súlyos fejfájása miatt kórházba került. Az orvosok később agyvérzést állapítottak meg nála, amelyet feltehetően a fejét ért ütés okozott. Egy hét után Danielle sztrókot kapott, majd sürgősségi műtéten esett át. 

Az orvosi személyzet vérrögöket és vért távolított el a műtét során, majd a sebészek egy mögöttes egészségügyi problémát fedeztek fel. A május 22-ei műtétet követően Danielle-t mesterséges kómába helyezték, hogy csökkentsék az agyán keletkező duzzanatot.

Mielőtt elhunyt, Danielle Uskiwich egy utolsó, önzetlen gesztust tett; felajánlotta a szerveit. „Danielle közvetlen családja még az elképzelhetetlen gyász közepette is meghozta azt a hihetetlenül önzetlen döntést, hogy tiszteletben tartja ezt az adakozó szellemet a szervadományozással, hogy másoknak esélyt adjon egy új életre.”

A tragédia még szívszorítóbb, mivel a nő 2025 augusztusában ünnepelte eljegyzését vőlegényével, Jasonnel, és a terveik szerint jövő áprilisban összeházasodtak volna.

 

