Sátorhegyek, lakókocsik, turistatömeg: így kempingeztünk régen

A legemlékezetesebb nyaralásaink a kempingezésekkel, közös strandolással, esti sütögetésekkel köthetőek össze. Nem a kényelem volt a fontos, de mégis mindenki emlékszik azokra a jellegzetes élénk színű sátrakra, a sokszor egymásba gabalyodó összecsukható székekre, és a hangulatra, amit mindezek adtak nekünk. Így kempingeztünk régen, amikor még fénykorát élte a sátrazás!

A kempingezés kötelező eleme volt egy jó sátor (Fotó: Fortepan / Barbjerik Ferenc)

A retró magyar kempingezés kultúrája

Magyarország első kempinghelyei 1958-ban nyíltak, Tihanyban és Balatonfüreden, tehát az igazi balatoni kempingezés már csaknem 70 éve létezik. A hatvanas években indultak meg a nagyobb kempingfejlesztések, minden nyáron tömegek lepték el a balatoni helyeket, ki sátorral, ki lakókocsikkal. A tihanyi volt annak az időszaknak a legnépszerűbb és legkorszerűbb kempingje, ahol általában több turista volt, mint magyar. A 80-as, 90-es években szintén elengedhetetlen része volt a nyaralásoknak a közös sátrazás a Balatonon, gyakran egy évvel előre le kellett foglalni a népszerűbb sátorhelyeket.

A hatvanas évekbeli fejlesztések által már elterjedtek a kempingekben a közösségi főzőhelyek, a kiépített mosdók és zuhanyozók, és a kiterjedt ivóvíz ellátás is kiválóan működött. Magyarország a KGST államok között alumínium nagyhatalomnak számított, így tömegével gyártották a kempingtárgyakat: rezsó, kempingszék és asztal, utazó konyhakészlet, sőt még a kempingsátrak gyártásában is vezetők voltunk. Ezek a kötelező, már-már kultikusnak mondható kellékek minden kempingezéshez szükségesek voltak, de a jó társaság és a hangulat tette igazán feledhetetlenné ezeket a nyaralásokat.

A kempingezés a magyar pénztárcáknak akkoriban megterhelő volt, ugyanis a kemping napijegyek ára körülbelül 10 forintos áron mozgott, felszereléssel már ennek a duplájába került. Ezzel összehasonlítva SZOT- beutalóval is lehetett nyaralni, ami naponta 15 forintot jelentett, beleszámolva napi 3 étkezést is. A kempingezés a rendszerváltást követően megcsappant, így sajnos több helyet felszámoltak, átépítettek, de mai napig találni néhány kempinghelyet a tavaink mellett.