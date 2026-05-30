RETRO RÁDIÓ

Sátorhegyek, lakókocsik, turistatömeg: így kempingeztünk régen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Nincs is annál izgalmasabb program, mint sátorral vagy lakókocsival kempingezni és kapcsolódni a természettel. Mai napig kedvelt nyaralós forma a kempingezés, bár visszaszorult a külföldi, tengerparti pihenésekhez képest. Régi fotókon idézzük vissza a retró kempinghangulatot!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 11:00
kemping retró sátorozás

A legemlékezetesebb nyaralásaink a kempingezésekkel, közös strandolással, esti sütögetésekkel köthetőek össze. Nem a kényelem volt a fontos, de mégis mindenki emlékszik azokra a jellegzetes élénk színű sátrakra, a sokszor egymásba gabalyodó összecsukható székekre,  és a hangulatra, amit mindezek adtak nekünk. Így kempingeztünk régen, amikor még fénykorát élte a sátrazás!

sátras kempingezés a balatonon
A kempingezés kötelező eleme volt egy jó sátor (Fotó: Fortepan / Barbjerik Ferenc)

A retró magyar kempingezés kultúrája

Magyarország első kempinghelyei 1958-ban nyíltak, Tihanyban és Balatonfüreden, tehát az igazi balatoni kempingezés már csaknem 70 éve létezik. A hatvanas években indultak meg a nagyobb kempingfejlesztések, minden nyáron tömegek lepték el a balatoni helyeket, ki sátorral, ki lakókocsikkal. A tihanyi volt annak az időszaknak a legnépszerűbb és legkorszerűbb kempingje, ahol általában több turista volt, mint magyar. A 80-as, 90-es években szintén elengedhetetlen része volt a nyaralásoknak a közös sátrazás a Balatonon, gyakran egy évvel előre le kellett foglalni a népszerűbb sátorhelyeket.

A hatvanas évekbeli fejlesztések által már elterjedtek a kempingekben a közösségi főzőhelyek, a kiépített mosdók és zuhanyozók, és a kiterjedt ivóvíz ellátás is kiválóan működött. Magyarország a KGST államok között alumínium nagyhatalomnak számított, így tömegével gyártották a kempingtárgyakat: rezsó, kempingszék és asztal, utazó konyhakészlet, sőt még a kempingsátrak gyártásában is vezetők voltunk. Ezek a kötelező, már-már kultikusnak mondható kellékek minden kempingezéshez szükségesek voltak, de a jó társaság és a hangulat tette igazán feledhetetlenné ezeket a nyaralásokat.

A kempingezés a magyar pénztárcáknak akkoriban megterhelő volt, ugyanis a kemping napijegyek ára körülbelül 10 forintos áron mozgott, felszereléssel már ennek a duplájába került. Ezzel összehasonlítva SZOT- beutalóval is lehetett nyaralni, ami naponta 15 forintot jelentett, beleszámolva napi 3 étkezést is. A kempingezés a rendszerváltást követően megcsappant, így sajnos több helyet felszámoltak, átépítettek, de mai napig találni néhány kempinghelyet a tavaink mellett.

A képre kattintva te is visszaidézheted, milyen hangulata volt a régi autós kempingezésnek és sátrazásnak!

Retró galéria: így kempingeztünk régen

fotótegnap, 10:48

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu