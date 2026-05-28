Két autó karambolozott már kora reggel

Összeütközött két személygépkocsi Kapuváron, az Ipartelepi úton, a Wesselényi utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.