Két autó karambolozott már kora reggel
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Összeütközött két személygépkocsi Kapuváron, az Ipartelepi úton, a Wesselényi utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
