Lecsapott a csendes gyilkos Budapesten, itt vannak a részletek
A Nyúl utcába riasztották a tűzoltókat.
A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat Budapest II. kerületében, egy Nyúl utcai lakásba. A raj és a gázszolgáltató is méréseket végzett, és kimutatták a mérgező gázt az ingatlan levegőjében. A gázszolgáltató kizárta a hálózatból a meghibásodott gázkészüléket – írja a katasztrófavédelem.
Utoléréses baleset Újpesten
Karambolozott két személyautó Budapest IV. kerületében, a Tél és a Pozsonyi utca kereszteződésénél. Utoléréses baleset történt, amelyhez a fővárosi hivatásos és az újpesti önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egyik jármű mozgásképtelenné vált, és akadályozza a forgalmat, a közösségi közlekedést is.
Lángra kapott az aljnövényzet Ráckevénél
Kigyulladt egy erdő aljnövényzete Ráckeve közelében, a Duna mellett. Nagy területen, foltokban ég a tűz, amelyet a szigetszentmiklósi hivatásos és a ráckevei önkormányzati tűzoltók oltanak. A helyszínre indult több más egység is.
