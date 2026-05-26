Felcsaptak a lángok a fürdőben, rohantak a tűzoltók
A Boglya közben csaptak fel a lángok, amelyeket elfojtottak a tűzoltók.
Tűz keletkezett egy lakóházban, Szigetszentmiklóson, a Boglya közben. Különböző tárgyak és rongyok égtek a fürdőszobában, mintegy négy négyzetméteren. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, hőkamerával átvizsgálták és kiszellőztetik az ingatlant – írja a katasztrófavédelem.
